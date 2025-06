Ovaj čovjek ponovno je predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije: "Mi smo izabrani za boljitak svih stanovnika"

Moramo konstatirat, nekako nam se Županijska skupština čini 'siromašnija' ekipom raspoloženom za dobar verbalni 'fajt' s govornice...

Nema kao što smo spomenuli Keruma, nema ni Mira Bulja, Mostovog bombardera čije su svađe (pogotovo sa Sanaderom, također spremnim za raspravu, brzog uma i britkog jezika) i batude s govornice ili klupe bile legendarne (Petar Župić je preuzeo mjesto), svoj mandat je mlađima prepustio i Ranko Ostojić, nema ni Jakova Prkića, koji je 'udarao' vladajuće na svoj način...

Jesu, tu su Bojan Ivošević, tu je i Arsen Bauk (još ćemo vidjeti koliko će se SDP-ov saborski zastupnik zadržati u Županijskoj skupštini), nije bez stava ni Zoran Paunović (inače gradonačelnik Makarske), no generalno nam se čini da je malo siromašniji sastav skupštine pučkim tribunima. Što se tiče protokolarnog, formalnog tijeka konstituirajuće sjednice, izabran je predsjednik Županijske skupštine: to je (stari) predsjednik, Mate Šimundić!

Mate Šimundić izabran je za predsjednika ŽS!

Naglasio je Ante Sanader kako je u protekle četiri godine bile više nego korektan predsjednik koji je odlično vodio sjednice. I doista, samo s pet suzdržanih, Mate Šimundić izabran je za predsjednika ŽS! Jednog potpredsjednika su, a i to je naglasio Sanader, birali iz redova oporbe, sto su vladajući uvijek poštivali u ovom predstavničkom tijelu.

Preuzeo je tako vođenje sjednice Mate Šimundić. Potpredsjednik iz redova vladajućih, većine, je izabran Ante Grubišić, a potpredsjednica iz redova oporbe je jednoglasnom izabrana Ivana Ninčević Lesandrić.

Prvi 'žeton'?

No upravo je za Miliju Baldić Lukšić iz Mosta sporan prijedlog i izglasavanje Ante Grubišića kako potpredsjednika iz redova vladajućih.

Naime, Ante Grubišić je bivši Gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita i predsjednik je HSP-a Split. Međutim, HSP je ove lokalne izbore bio u koaliciji i s Mostom, a Baldić Lukšić ovaj potez Grubišića smatra izdajničkim i njega je okarakterizirala kao prvog 'žetončića' u novoj vlasti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Imamo prvog 'žetončića'. Odabir gospodina Ante Grubišića za nas je iznenađenje jer je bio na listi s Mostom, ali vidimo da imamo 'žetončića', pa čestitam. To je to, nastavak slijedi, i mi ćemo biti aktivna oporba. Miro Bulj je svoj mandat prepustio zbog velikih obveza", kazala je Baldić Lukšić.

"Ona je pravila probleme i u kampanji..."

Ubrzo joj je ispred medija odgovorio Ante Grubišić iz HSP-a.

"Naš kandidat u koaliciji je bio Ante Kujundžić iz Mosta i on je samoinicijativno podržao drugu kolegicu jer on nije ušao u drugi krug. Mi smo odlučili na to što smo se odlučili, a ja sam čuo da je gospođa pripadnica 'orjune' (Milija Baldić Lukšić iz Mosta, op.a.). Ona je pravila probleme i u kampanji, gospođa Sušić, kako se već zove. Tako da, ona je takva kakva je, a ako se ona ispriča, možemo nastaviti suradnju. Imat ćemo vremena za sve, a ja nisam žeton", naglasio je Grubišić iz HSP-a.

Mate Šimundić, novi-stari predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske zahvalio je kolegama.

"Hvala kolegama vijećnicama i vijećnicima na iskazanom povjerenju. Nastojat ću uvažavati druge, a ovdje u Skupštini će biti atmosfera dijaloga. Mi smo izabrani za boljitak svih stanovnika naše Splitsko-dalmatinske županije. Mislim da će biti dobra atmosfera, a moji dojmovi su odlični. Imamo 27 vijećnika na svojoj strani", zaključio je Šimundić.