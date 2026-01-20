Ovaj 20 godina star rabljeni automobil najpouzdaniji je na svijetu

Kad se kupuje rabljeni automobil, većina vozača traži isto: da pali bez drame, da ne provodi vikende u radionici i da popravci ne progutaju kućni budžet. Upravo zato je zanimljiva tvrdnja britanskog automehaničara Paula Lucasa koji je, prema navodima britanskih medija, kao svoj broj jedan po pitanju pouzdanosti izdvojio – Ford Focus prve generacije (Mk1), star oko 20 godina, i to s 1.6-litrenim motorom.

Lucas smatra da je taj Focus idealan za sve koji žele jednostavan i izdržljiv automobil, bez komplicirane elektronike koja se često veže uz skuplje kvarove kod modernijih modela, piše Express.

"Bez nepotrebnih zvonaca i praporaca"

Mehaničar ističe da je prednost Focusa Mk1 upravo u jednostavnosti konstrukcije. "Za mene je 20 godina star 1.6-litreni Mk1 Ford Focus vrh po pitanju pouzdanosti. Dizajniran je prije nego što su došla sva ta nepotrebna zvonca i praporci, a auto se pali pravim ključem umjesto gumbom. Svoj sam kupio prije 15 godina za 500 funti i nemam nikakvih razloga žaliti", prenose britanski mediji njegovu izjavu. Focus Mk1 bio je jedan od ključnih Fordovih modela u Europi – svojevrsna odskočna daska za kasnije generacije. Osvojio je i titulu Europskog automobila godine 1999., a godinama je bio među najprodavanijima u klasi.

Focus više nije u proizvodnji: Kraj jedne ere

Preporuka mehaničara dolazi u trenutku kad se Focus sve češće spominje u kontekstu završetka proizvodnje. Ford je, prema navodima iz teksta, prošle godine zaključio proizvodnju Focusa, nakon što su ranije ugašene i linije Mondea i Fieste. Unatoč godinama, ovaj Focus i dalje se može pronaći na tržištu rabljenih po relativno pristupačnim cijenama. U tekstu se navodi kako se primjerci na britanskom tržištu pojavljuju i za nešto više od 1.000 funti, ovisno o stanju, kilometraži i opremi.

Dodatni plus je dostupnost dijelova: za Focus modele proizvedene između 1998. i 2004. dijelovi su česti i lako nabavljivi, što u praksi može značiti brže i jeftinije održavanje, piše Express.

Što kupci mogu izvući iz ove preporuke?

Poruka je jednostavna: ako vam je prioritet pouzdan "radni" automobil, bez luksuza i komplikacija, stariji modeli s jednostavnijom mehanikom i dalje imaju smisla – pogotovo kad su dijelovi dostupni i kad ih poznaje gotovo svaki serviser. Naravno, kod kupnje automobila starog 20-ak godina presudno je konkretno stanje vozila (korozija, servisna povijest, ovjes, kočnice), ali Ford Focus Mk1 se, barem prema ovoj preporuci, i dalje nameće kao jedan od "sigurnijih" izbora u jeftinijoj klasi rabljenih.