Ova tri kuhinjska pomagala uništavaju vaše posuđe od lijevanog željeza

Bilo da ga koristite svakodnevno ili samo povremeno, znate da postoje jasna pravila kako bi generacijama ostalo u dobrom stanju. Vjerojatno ste već čuli da treba izbjegavati sapun i perilicu posuđa, no posebnu pozornost valja obratiti i na pribor kojim se služite tijekom kuhanja. Uobičajena kuhinjska pomagala mogu nanijeti više štete nego što mislite, pogotovo ako je vaša tava nova i još nema dobro razvijenu patinu, piše Martha Stewart.

Kako biste spriječili ogrebotine, udubljenja i oštećenja zaštitnog sloja, poznatog kao patina, novinari portala Martha Stewart razgovarali su s Krisom Stubblefieldom, kuharom u tvrtki Lodge Cast Iron, i Sethom Affoumadom, osnivačem tvrtke Skillet Doctor. Oni su objasnili koji pribor treba izbjegavati pri radu s posuđem od lijevanog željeza te što koristiti kako bi ono ostalo u vrhunskom stanju, prenosi Index.

Zašto novo posuđe od lijevanog željeza zahtijeva posebnu njegu

Jedna od velikih prednosti kuhanja u ovakvom posuđu jest ta da što ga više koristite, ono postaje bolje i izdržljivije. "Dobro patinirana tava u kojoj se puno kuhalo ima više slojeva zapečenog ulja", kaže Stubblefield. "Zbog toga je otpornija i bez problema podnosi većinu pribora."

Ipak, to se ne odnosi na novo ili tek patinirano posuđe od lijevanog željeza jer njegova površina još uvijek razvija čvrstoću. Agresivno struganje metalnim ili oštrim priborom može oštetiti površinu, izgrebati patinu i uzrokovati udubljenja prije nego što se zaštitni sloj stigao stvrdnuti i ojačati, upozoravaju Stubblefield i Affoumado.

"Ako želite biti posebno oprezni, možete se držati drvenog, silikonskog ili metalnog pribora glatkih rubova, kojim ćete rukovati nježno", savjetuje Stubblefield.

Tri vrste pribora koje nikada ne smijete koristiti

Ako je vaše posuđe od lijevanog željeza potpuno novo ili nije temeljito patinirano, korištenje metalnog pribora oštrih rubova poput hvataljki, lopatica i vilica može izgrebati površinu, objašnjava Affoumado. "Stalnom upotrebom stvorit će se oštećenja na kojima je površina za kuhanje izložena, odnosno ondje gdje je patina sastrugana", kaže on.

"Zbog toga tava može izgubiti svoja neprianjajuća svojstva i početi hvatati hrđu." Ipak, zaobljeni metalni pribor siguran je za prženje i okretanje namirnica poput jaja na oko i pljeskavica, ali samo u dobro patiniranim tavama.

Korištenje plastike u blizini izvora visoke temperature nikada se ne preporučuje, a to posebno vrijedi za kuhanje u ovakvom posuđu. Plastični pribor može omekšati ili se otopiti na vrućoj tavi, kaže Stubblefield. Osim što ćete tako oštetiti posuđe, otopljeni ostaci plastike mogu zagaditi hranu i predstavljati sigurnosni rizik.

Nož je kuhinjsko pomagalo koje će uzrokovati najočitija oštećenja ako ga koristite izravno u posuđu. Možda ste u iskušenju da narežete meso dok je još vruće u tavi, no rezanje hrane na taj način može izgrebati sloj patine, upozorava Stubblefield. "Ipak, to oštećuje samo patinu, ne i samo željezo. Redovitim kuhanjem i mašćenjem te će se ogrebotine s vremenom prirodno popuniti", dodaje.