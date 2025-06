Ova splitska srednja škola privlači sve više đaka. Iako su u pitanju "muška" zanimanja, ipak ima i nešto cura

Posljednjih nekoliko godina Obrtno-tehnička škola iz Splita bilježi sve veći interes đaka. No, nije uvijek bilo tako. Nekada su obrtnička zanimanja bila nezanimljiva učenicima, svi su htjeli u gimnazije, no danas su na cijeni razni obrti - shvatila su to djeca, ali i njihovi roditelji.

„Kod nas je zadnji pet-šest godina tri puta više zainteresiranih negoli imamo mjesta. Drago nam je kad je gužva, onda dobijemo kvalitetu.

Imali smo sedam-osam groznih godina u kojima smo jedva preživljavali i imali bi kombinirane razrede. Jedva bi zadovoljili donju crtu. Upisivali smo sve koji su htjeli doći. Srećom, to je prošlo. Isprofilirali smo se kao dobra škola, imamo regionalni centar iz područja elektrotehnike i računarstva, radimo razne projekte. Sve smo to počeli raditi u periodu kad nam je bilo loše, a sada je to došlo na naplatu. Pomogla nam je i ova priča o potrebi za radnom snagom, pomogla nam je priča o stipendijama koje je Ministarstvo gospodarstva guralo. Imali smo dvije-tri godine kada su pojedini učenici imali po dvije ili tri stipendije pa su zarađivali već sa 16-17 godina kao profesori. Cijela politika sada puše u jedra strukovnih škola i mislim da tako treba biti“, kaže nam ravnatelj ove škole Milivoj Kalebić.

Regionalni centar kompetentnosti

Krajem prošle školske godine škola je otvorila centar kompetentnosti, što je čini još privlačnijom budućim đacima.

„Potaknuti pričom o lošim upisima još prije 15 godina smo se uključili u Erasmus. Bili smo među prve četiri škole u Hrvatskoj, jedini iz Dalmacije, koje su krenule u to. Već smo 15 godina u Erasmusu i nema profesora u našoj školi koji je to želio, a da nije putovao po Europi. I onda odete u Finsku, Latviju, Francusku, Njemačku,… odete u njihove škole i vidite kako oni rade sa svojim učenicima, vidite da novi Mercedes iz tvornice škola dobije na poklon da bi učenici mogli na njemu raditi i učiti. Onda se zapitate – hoće li nešto ovako biti kod nas? Sad je došao taj trenutak da mi imamo sve što imaju oni. Sve što smo zamislili da nam treba, sad smo dobili. Sad više nemamo opravdanja. Ne možemo reći da učenici nemaju na čemu vježbati. Sad stvarno sve imamo. Uz naše profesore, učenik koji završi našu školu, može raditi gdje god želi u Europi“, kaže nam Kalebić.

Đaci ove škole u petak završe školu, a u ponedjeljak već imaju posao. Neki čak imaju posao i dok se školuju.

„Evo na dan kada imaju završni rad, njih pola u kesi ima košulju i duge hlače, presvuku se, obrane rad, a onda se vraćaju na posao. Meni je srce ogromno jer su to momci koji su već dvije godine u radionicama, majstori se bore zubima i noktima da ih zadrže. Svakome od nas je jasno da sa 17-18 godina nisi majstor, tek si počeo radit, ali sama ta dobra volja i osnove zanata tebi daju pravo da za tri godine kažeš – evo moje vrijeme košta toliko, tražim plaću takvu i oni se tuku za njih. Specifičnost škole je da oni recimo danas polažu završni rad, ali već imaju godinu radnog staža upisanu u knjižicu, skupili su je kroz drugu i treću godinu školovanja, a za to je ministarstvo platilo doprinose. Oni su top, ali moram se ograditi – kad se priča o nogometašima, svi pričaju o Modriću, tako i ja pričam o onih 30-40 posto mojih najboljih učenika. Naravno da imam učenika koji su jedva došli u školu, koji jedva čekaju pobjeći, koji neće ići na praksu. Oni će se vjerojatno baviti nekim drugim poslovima, ali ja se volim pohvaliti ovima što su dobri“, kaže nam dalje sugovornik.

Ima li cura?

„Imamo 14 cura u školi. Imamo zanimanje drvodjelski tehničar dizajner u kojem imamo najviše cura. Imamo i dvije automehaničarke, imamo vodoinstalaterku, imamo elektroinstalaterku. Cure lagano ulaze u taj svijet. U Finskoj recimo u automahaničarskim strukama danas ima 30 posto cura“, pojašnjava nam dalje.

Škola ima i zanimanje serviser za računala koje je namijenjeno za djecu s teškoćama, a novo zanimanje je automehatroničar - kombinira elektro i mehaničarsku struku.

Ove godine upisuje se 250 učenika, a nakon završetka ove škole učenici mogu dalje nastaviti svoje školovanje.

„Mi imamo trogodišnja i četverogodišnja zanimanja. Da biste polagali državnu maturu, morate imati završene četiri godine srednje škole. U našoj školi učenici trogodišnjih zanimanja imaju mogućnost nastavka obrazovanja. Ukoliko polože razliku predmeta, redovno se mogu priključiti četvrtom razredu i mogu ići na državnu maturu. Svake godine imamo više od 20 učenika koji su iz naše škole i još nekih škola došli i nastavili s obrazovanjem“, kaže nam za kraj Milivoj Kalebić.