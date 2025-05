"OVO JE SPACE SHUTTLE" Svečano otvoren Regionalni centar kompetentnosti Obrtno tehničke škole

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs danas je u Splitu gdje je svečano otvoren Regionalni centar kompetentnosti Obrtno tehničke škole u sektorima elektrotehnike i računalstva.

"Obrtno tehnička škola je usmjerena na edukaciju za rad. U našoj školi se učenici educiraju za trogodišnja i četverogodišnja zanimanja. To su učenici koji ne traže radno mjesto, radno mjesto traži njih. Novim kvadratima, novim opremom, novim prostorima u školi postigli smo to da ćemo učenike slati još spremnije na tržište rada, da ćemo imati još manje problema prilikom njihovog zapošljavanja. Jako smo ponosni na ovo što smo nakon tri godine teškog rada uspjeli privest kraju. Dobili smo školu koja je na ponos i našoj županiji i šire. Mi smo jedina škola u području elektrotehnike i računarstva od Dubrovnika do Rijeke. Pozivam učenike drugih škola, ravnatelje, da dođu, da vide što smo naučili, kakvu opremu imamo i da se dodatno educiraju kod nas", kazao nam je ravnatelj škole Milivoj Kalebić.

Osim s redovnim đacima, škola radi i na prekvalifikacijama.

"Radimo s redovnim učenicima, a imamo i obrazovanje odraslih kroz prekvalifikaciju. U školi se rade i razne mikro kvalifikacije za koje dajemo certifikate za određene djelatnosti iz ovog područja. Osim što će dobiti znanje i diplomu, odmah dobiju i zaposlenje. Potražnja za našim zanimanjima je jako velika. Mi već par godina nemamo praznih mjesta u školi, popunjeni smo do kraja, tri ili četiri kandidata imamo za jedno učeničko mjesto, time dobivamo kvalitetu i više učenika koji se zapošljavaju", kaže Kalebić.

Ministar Fuchs navodi da je ovo "space shuttle".

"Vrijednost objekta iznosi nešto manje od 11 milijuna eura i to je potpuno novi pristup strukovnom obrazovanju u području tehničkih predmeta. Ova institucija je od velikog značenja jer će ovdje sigurno dolaziti i učenici iz drugih županija. Ukupno imamo 26 takvih regionalnih centara koji su raspoređeni po Hrvatskoj i to je ključna karika u našoj ideji reforme strukovnog obrazovanja koja kreće od jeseni po potpuno novim modernim principima kreativnosti izvođenja nastave, studentskih programa, interakcije između nastavnika, poslodavaca, tržišta rada i naravno učenika koji su tu glavni i zbog kojih sve to radimo", kaže ministar Fuchs.

Sretan je zbog ovog Centra i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Danas je zaista sretan dan za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, ali posebno za djecu koja će pohađati ovaj Regionalni centar kompetentnosti Obrtno tehničke škole. Prošlo je svega tri mjeseca, otvorili smo Regionalni centar Turističko-ugostiteljske škole koji je, kako i ministar kaže, space shuttle. Danas je ovdje nešto slično", kazao je Boban i zahvalio se Vladi RH i resornim ministarstvima. Navodi da je SDŽ uložila 2.5 milijuna eura.

Najavio je Boban i novi smjer u školi.

"U novoj školskoj godini krećemo i sa novim smjerom. Električni automobili su već na našim ulicama i krećemo sa smjerom serviser električnih automobila. To ne znači samo za djecu koja će upisati prvi razred, već i za ljude koji se žele prekvalificirati i time baviti. To je dodatna vrijednost".