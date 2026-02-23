Ova riba proglašena je superhranom

Ljubitelje morskih plodova mogla bi razveseliti vijest o ribi koja se smatra hranjivijom od mnogih drugih i donosi niz zdravstvenih prednosti. U analizi najzdravijih namirnica na svijetu koju je objavio BBC, jedna je vrsta zauzela sam vrh ljestvice i proglašena superhranom. Riječ je o škarpini.

Škarpina je ostvarila iznimno visoku ocjenu, čak 89 od 100, na ljestvici nutritivne vrijednosti. Porcija od 100 grama sadrži oko 20 grama proteina, svega 79 kalorija i vrlo nizak udio zasićenih masti. Iako losos i dalje ostaje popularan izbor, ponajprije zbog omega-3 masnih kiselina, koje su esencijalne hranjive tvari koje tijelo ne može samo proizvesti, škarpina se ističe svojim cjelokupnim nutritivnim profilom. Upravo zbog toga svrstava se među namirnice najbogatije hranjivim tvarima u odnosu na kalorijsku vrijednost.

Najzdravije povrće na svijetu

Titulu "najzdravijeg povrća na svijetu" ponijela je, pomalo neočekivano, jedna skromna namirnica. Istraživanje temeljeno na metodologiji koja procjenjuje namirnice prema udjelu vitamina i minerala u odnosu na kalorije pokazalo je iznenađujuće rezultate. Potočarka je nadmašila i druge nutritivno bogate vrste povrća, poput špinata, blitve i lišća cikle, te osvojila savršenu ocjenu 100, piše Index.

Jennifer Di Noia, izvanredna profesorica sociologije na William Paterson University, pojasnila je: "Namirnice s višom ocjenom osiguravaju više hranjivih tvari po kaloriji."

Med kao najzdraviji zalogaj

Za one koji traže zdravu opciju među zalogajima, titulom "najzdravijeg zalogaja na svijetu" okrunjen je med, namirnica koja se također može pohvaliti brojnim zdravstvenim prednostima.

Med je prirodni tekući šećer koji se sastoji od glukoze, fruktoze i niza minerala. Iako se zbog visokog udjela šećera možda ne čini kao očit izbor za svakodnevnu konzumaciju, ova namirnica bez masnoća sa svakom žličicom osigurava značajnu količinu biljnih spojeva korisnih za zdravlje.

Med je bogat antioksidansima, za koje je znanstveno potvrđeno da pomažu u smanjenju rizika od određenih zdravstvenih stanja, uključujući neke oblike raka, infekcije i različite kronične bolesti.