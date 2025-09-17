Ova gesta ostavila ju je bez riječi: Misteriozni muškarac ženi platio račun u trgovini, a onda je doznala još nešto

Umirovljenica Valerija Hrebinec prošlog je tjedna doživjela iznenađenje koje će, kaže, dugo pamtiti. Otišla je u Konzum u Velikoj Gorici, gdje je taj dan vrijedio popust za umirovljenike, no kući je otišla ne samo s punim kolicima namirnica – već i s velikim osjećajem zahvalnosti prema potpunom strancu.

"Kada sam došla na blagajnu, mlađi gospodin, rekla bih između 30 i 40 godina, pomogao mi je spakirati stvari u kolica. Još sam se s njime našalila te ga pitala je li on tu da bi nam pomogao, zahvalila mu i krenula platiti račun. U tom trenutku blagajnica mi je rekla da je račun već podmiren, platio ga je upravo taj gospodin. Bila sam u šoku", ispričala je za DNEVNIK.hr gospođa Valerija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njezin račun, kako nam je rekla, i nije bio mali te je iznosio oko 70 eura. Kaže da uopće nije primijetila da će muškarac učiniti takvo dobro djelo, a toliko ju je iznenadilo da se nakon nekoliko minuta ponovno vratila do blagajne.

Tada je doznala još jednu nevjerojatnu stvar.

"Blagajnica mi je rekla da nisam jedina kojoj je taj gospodin to napravio. Tog je dana platio račune još 4 ili 5 umirovljenika", priča Hrebinec.

Njenu priču potvrdio je i slučajni svjedok. "Pored blagajne je sjedio gospodin sa psom i rekao mi: 'Kaj se bunite, što vam je krivo?' i dodao da je vidio da je taj čovjek već prije par dana platio račune drugim umirovljenicima", ispričala je Valerija.

Ova gesta ostavila ju je bez riječi.

"Naravno da mi nije bilo krivo, bila sam u pozitivnom šoku. Nisam očekivala da će mi se nešto takvo dogoditi. Žao mi je jedino što mu nisam mogla zahvaliti na tako lijepoj gesti", poručila je.

Dodaje kako ne zna tko je taj čovjek, ali ako se prepozna u njenoj priči, htjela bi mu javno zahvaliti.

"Takvi ljudi vraćaju vjeru u dobrotu i pokazuju da još uvijek ima onih koji misle na druge", naglasila je.