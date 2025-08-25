Ova europska zemlja priznala da je u problemima: U ponor bi mogla povući i Hrvatsku

Paralelno s dolaskom njemačkog ministra u Hrvatsku iz te zemlje stižu loše vijesti za hrvatsko gospodarstvo.

Njihov kancelar Friedrich Merz prvi je put javno priznao da je ekonomija u strukturnoj krizi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Glavni trgovinski partner

Posrne li njihovo gospodarstvo, za sobom će u ponor povući i druga europska, uključujući hrvatsko kojem je Njemačka glavni trgovinski partner.

Prema Hrvatskoj gospodarskoj komori, izvozimo gotovo 2,9 milijardi eura, a uvozimo u vrijednosti od gotovo 6 milijardi. Najviše automobila.

Više o ovoj temi pogledajte OVDJE.