Ova europska zemlja priznala da je u problemima: U ponor bi mogla povući i Hrvatsku

Paralelno s dolaskom njemačkog ministra u Hrvatsku iz te zemlje stižu loše vijesti za hrvatsko gospodarstvo.
Njihov kancelar Friedrich Merz prvi je put javno priznao da je ekonomija u strukturnoj krizi.
Glavni trgovinski partner
Posrne li njihovo gospodarstvo, za sobom će u ponor povući i druga europska, uključujući hrvatsko kojem je Njemačka glavni trgovinski partner.
Prema Hrvatskoj gospodarskoj komori, izvozimo gotovo 2,9 milijardi eura, a uvozimo u vrijednosti od gotovo 6 milijardi. Najviše automobila.
