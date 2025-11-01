Ova crkva uvodi molitvu protiv pobačaja

Sveti sinod Ruske Pravoslavne Crkve donio je odluku o uvođenju posebne molitve "za razumnost" žena koje razmišljaju o prekidu trudnoće. Odluka je objavljena u službenom dokumentu Crkve.

Prema odluci, tekst molitve bit će dovršen do 1. prosinca ove godine. Na pripremi molitve radi Sinodalna bogoslužbena komisija, a inicijativu je iznio predsjednik Patrijarške komisije za pitanja obitelji, zaštite majčinstva i djetinjstva, svećenik Feodor Lukjanov. U obrazloženju prijedloga navedeno je da molitva ima za cilj "spriječiti ubojstva djece u majčinoj utrobi", piše info24.

Poseban dan molitve 11. siječnja

Kako stoji u odluci, molitva će se svake godine čitati 11. siječnja, na dan kada Crkva obilježava sjećanje na 14 tisuća betlehemskih dječaka ubijenih po naredbi kralja Heroda. U ostalim danima godine, molitva će se moći čitati prema odluci župnika, crkvenih vijeća ili na zahtjev vjernika.

Ova odluka izazvala je različite reakcije u ruskoj javnosti. Dok pojedini vjernici i crkveni dužnosnici pozdravljaju inicijativu kao duhovni odgovor na moralne izazove suvremenog društva, kritičari upozoravaju da bi takve prakse mogle dodatno stigmatizirati žene koje se nalaze u teškim životnim situacijama.

Kontroverzne izjave iz Crkve

Samo nekoliko dana prije ove odluke, mitropolit Tomski i Asinovski Rostislav izazvao je rasprave svojim savjetom vjernicima koji su počinili bračnu nevjeru. Prema njegovim riječima, muškarci koji su prevarili supruge ne bi trebali priznati prevaru ako bi to moglo "razoriti obitelj", već se trebaju ispovjediti i pokajati u crkvi.

Izjave i odluke ovakve vrste pokazuju, smatraju analitičari, nastojanje Ruske Pravoslavne Crkve da zauzme aktivniju ulogu u pitanjima osobnog i obiteljskog morala, što je u posljednje vrijeme sve češći trend u vjerskom i društvenom životu Rusije.