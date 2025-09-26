Ova cesta u Klisu će od ponedjeljka biti zatvorena

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ 29.rujna 2025.g. započinju radovi u ulici Pleštinići u Klisu koji se izvode kao dio Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješači pristup objektima.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.