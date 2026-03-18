Otvorenjem izložbe u Makarskoj započeo program Dana arhitekata 10.0

U Makarskoj je u srijedu, 18. ožujka 2026. godine, otvoren uvodni program Dana arhitekata 10.0, najvećeg godišnjeg stručnog skupa arhitektonske struke u Hrvatskoj, koji se od 19. do 21. ožujka održava u Brelima. U Institutu Planina i more otvorena je izložba "Revija arhitekture na Makarskoj rivijeri", koja donosi pregled recentnih arhitektonskih ostvarenja na području Makarske rivijere.

Okupljene je pozdravila Anita Karaman, predsjednica Područnog odbora Split Hrvatske komore arhitekata, koja je istaknula: "Ova izložba je nastavak prve izložbe koje su naše kolegice organizirale 2018. godine, kada su selektirani radovi koji su obilježili razvoj Makarske rivijere. Ta izložba potaknula je razgovor o tome što nam arhitektonska baština znači danas i što znači za budući razvoj Makarske rivijere. Ova izložba je logičan nastavak tog rada, a posebno smo željeli vrednovati studentske radove i natječaje kao najvrjedniji alat za promišljanje i oblikovanje javnog prostora."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izložbu je potom službeno otvorio gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, koji je tom prilikom istaknuo:

"Izuzetno mi je drago da se Dani arhitekata ove godine održavaju upravo na Makarskoj rivijeri i da ovaj program započinje ovdje, u Institutu Planina i more. Makarska je godinama bila simbol neplanskog razvoja, no od 2021. godine krenuli smo u smjeru strateškog promišljanja prostora kroz natječaje i uključivanje struke. Kada govorimo o arhitekturi, moramo promišljati kvalitetu života i budućnost, uz javnu i transparentnu raspravu u koju je nužno uključiti struku."

Nakon otvorenja izložbe održan je i razgovor s arhitekticama, na kojem su sudjelovale Petra Jerković, Marija Medoš, Maša Medoš i Petra Radić, dok je razgovor vodila Daniela Trbović. Kroz razgovor su otvorene teme suvremene arhitektonske prakse, izazova projektiranja u kontekstu turizma i prostora te uloge arhitekture u oblikovanju identiteta obalnih gradova. Uvodni program u Makarskoj označio je početak trodnevnog stručnog skupa koji i ove godine okuplja više od 500 sudionika iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Središnji dio programa Dana arhitekata 10.0 započinje u četvrtak, 19. ožujka u Brelima, gdje će se održati svečano otvorenje skupa, koje će svečano otvoriti predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Dani arhitekata i ove godine donose niz predavanja, panela i stručnih rasprava o ključnim temama arhitektonske struke, uključujući zakonodavni okvir, poslovanje arhitekata, arhitektonsku baštinu i priuštivo stanovanje.