Otvorenje izložbe “Zeleno blago s naših livada”

Udruga LIKOS – Hrvatska udruga za promicanje likovnog identiteta, u suradnji s Prirodoslovnim muzejem u Splitu, organizira izložbu pod nazivom “Zeleno blago s naših livada”.

Svečano otvorenje održat će se u četvrtak, 20. studenog 2025. godine, u 12:00 sati, u prostoru Prirodoslovnog muzeja, Poljana kneza Trpimira 3, Split.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje umjetnosti, prirode i kulture da se pridruže otvorenju i podrže domaće autore te inicijative koje promiču likovno stvaralaštvo i svijest o bogatstvima hrvatskih krajolika.