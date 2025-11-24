Otvorene su prijave za veliko 12. izdanje Dana komunikacija

U svibnju nas očekuju tri uzbudljiva dana posvećena komunikacijama, kreativnosti i digitalnim inovacijama! Novo izdanje Dana komunikacija održat će se od 7. do 10. svibnja 2026. u hotelu Lone u Rovinju, a prijave su sada i službeno otvorene. Prepoznatljivi po jedinstvenoj festivalskoj ponudi koja iskače iz uobičajenoga i potiče na promjenu, Dani komunikacija svojim netipičnim pristupom žele nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija.

"Kraj godine obično je razdoblje kada sabiremo učinjeno, ali i radimo velike planove za naredno razdoblje. Teško da postoji bolji dar koji netko sebi može pokloniti od uvrštavanja Dana komunikacija u kalendar za iduću godinu. Jer dok neke novogodišnje odluke padnu u vodu već nakon prvih tjedana, planiranje dolaska na Dane komunikacija nešto je čega se ne odričemo, što konstantno veseli, prvu polovinu godine ispunjava slatkim iščekivanjem, a drugu polovinu sažimanjem dojmova i primjenom naučenog. Iako u ovoj fazi ne možemo još otkriti puno više od samog datuma, pripreme su se već zahuktale, prvi su predavači dogovoreni, teme za panele slažu se kao i obično, bit će pun pogodak i super aktualne i korisne", poručila je Jelena Fiškuš, članica organizacijskog odbora festivala.

"Hej, konkurencijo! Možda bolje da preskočite Dane komunikacija 2026. Bit će previše inspiracije, kontakata i ideja koje bismo radije zadržali za sebe. Kao i nagrade. A dragi oglašivači, pogotovo vi kojima je KPI ‘kontinuirani napredak, učenje i razvoj’ – vidimo se u Rovinju od 7. do 10. svibnja 2026.", poručio je Damir Ciglar, član organizacijskog odbora festivala.

Predavanja vizionara svjetske industrije, izuzetnih ljudi i kreativaca, dijalog s domaćim i regionalnim stručnjacima, radionice, svečane dodjele strukovnih nagrada, partyji, niz drugih sadržaja i brojna iznenađenja – sve su to Dani komunikacija, omiljeno okupljalište ključnih oglašivača, agencija, dizajnera i kreativaca, stručnjaka za odnose s javnošću, digitalaca, predstavnika medija i ostalih profesionalaca iz komunikacijske industrije ključnih za stvaranje i pokretanje promjena.

Podsjetimo, uz više od 200 govornika, 80 programskih segmenata, 730 prijavljenih projekata, preko 130 partnera i sponzora, čak 125 članova žirija i odbora natjecanja te 5 festivalskih pozornica – proteklo izdanje Dana komunikacija, u organizaciji HURA-e i IAB-a Croatia, bilo je najopsežnije i najutjecajnije dosad.

Prijave za sudjelovanje moguće su na službenoj stranici festivala, gdje su dostupne sve informacije o rezervaciji early bird kotizacija, ali i smještaju u luksuznim Maistrinim hotelima očaravajućega Rovinja, jedne od najljepših europskih destinacija, u ponudi koja vrijedi do 16. siječnja za rane prijave i rezervacije. Iz godine u godinu najveći dio ukupnih smještajnih kapaciteta rasproda se tijekom prvih desetak dana, stoga je dobro svoja mjesta rezervirati na vrijeme.

Prva lica ovogodišnjeg festivala, kojima on parira velikim svjetskim događanjima, bit će predstavljena u siječnju, a dotad rezervirajte svoje mjesto na jednom od najiščekivanijih festivala 2026. godine.