Otvorene su prijave za peto izdanje Split foto salona!

Fotoklub Split otvorio je prijave za peto izdanje manifestacije SPLIT FOTO SALON, međunarodnog salona fotografije koji iz godine u godinu okuplja sve više relevantnih autora/ica, fotografa i fotografkinja – bilo profesionalaca, fotoamatera ili pak pukih zaljubljenika u medij fotografije. Poziv ostaje otvoren do 25. veljače u 23:59, a već po tradiciji tri su natječajne kategorije. Prva i druga, slobodna u boji i slobodna crno-bijela, već su uobičajene i nisu se mijenjale tijekom godina, dok se treća kategorija mijenja sa svakim novim izdanjem salona. Ove godine treća natječajna kategorija je svakodnevno (everyday) u smislu prepoznatljivog, uobičajenog, ponavljajućeg, ali i u smislu konceptualnog promišljanja rutine, ponavljanja i značenja.

O pobjednicima Salona ove godine će odlučivati tročlani žiri u sastavu: Leila Topić, kustosica i voditeljica Zbirke fotografije Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Aida Redžepagić, fotografkinja i izvršna direktorica Sarajevo Photo Festivala te francuski fotograf Brice Gelot. Članovi žirija odabrat će pobjednike po kategorijama, a fotografije koje prođu selekciju moći će se pogledati u Galeriji fotografije od 21. ožujka do 20. travnja.

Što se tiče uvjeta sudjelovanja, oni su ostali isti kao i prethodnih godina. Natječaj je javan i otvoren za amatere i profesionalce iz cijelog svijeta te mu mogu pristupiti svi autori stariji od 18 godina. Fotografije trebaju biti u JPG formatu, pripremljene u rezoluciji 300 dpi, minimalne veličine 3000 pixela po dužoj stranici. Prijave se mogu poslati isključivo e-mailom, a fotografije unutar prijave dostavljaju se putem we-transfer ili nekog drugog transfer poslužitelja. Link OBAVEZNO UMETNITE u prijavu i pošaljite na splitfotosalon@gmail.com. Nije dozvoljeno prijavljivati fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije ili nekog drugog grafičkog alata. Organizator zadržava pravo diskvalificirati fotografije koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Prijava treba sadržavati:

ime i prezime autora/ica, adresu i popis prijavljenih fotografija po kategorijama

potvrdu o plaćanju potpore za organizaciju događaja

link na kojem se nalaze fotografije (isključivo preko transfer linka)

svaka fotografija može se prijaviti u samo jednoj od zadanih tema natječaja

za svaku temu pojedini autor/ica može prijaviti četiri fotografije

svaka fotografija treba imati jedinstveni naziv, a naslov fotografije treba biti istovjetan onomu koji će se koristi kod izrade kataloga (nazivi fotografija kao što su »Bez naziva« ili »Untitled« ili generička automatska imena koja daje fotoparat (npr. IMG4422.jpg) nisu prihvatljivi, te će tako nazvani radovi biti diskvalificirani) U NAZIVU FOTOGRAFIJE NE NAVODITI IME I PREZIME AUTORA/ICE

na fotografiji nigdje ne smije biti vidljivo ime autora ili njegov logotip

Autori/ce plaćaju kotizaciju – za hrvatske državljane ona iznosi 15,00 €, s primjerkom kataloga 22,00 €, a za strane državljane 20,00 €, s primjerkom kataloga 30,00 €.

Podaci za uplatu su:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

Opis plaćanja: SPLIT FOTO SALON 2025

Za plaćanje iz inozemstva: BIC/SWIFT: OTPVHR2X

Sve ostale detalje o načinu prijave kao i upute za prijavu, pronađite na službenoj web stranici Fotokluba Split, na facebook stranici Salona i instagram profilu manifestacije.