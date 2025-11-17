Close Menu

Otvorene su prijave na radionicu dokumentarnog filma pod mentorstvom Tonćija Gaćine

Polaznici će se imati priliku upoznati s razvojem i produkcijom dokumentarnog filma

Otvorene su prijave na radionicu dokumentarnog filma pod vodstvom Tonćija Gaćine koja će se održati u prostorijama Kino kluba Split u Domu mladih od 29. studenog do 1. prosinca 2025.

Polaznici će se imati priliku upoznati s razvojem i produkcijom dokumentarnog filma.

Za sudjelovanje na radionici, potrebna je prijava putem online obrasca do 25. studenog 2025.

U slučaju povećanog interesa selekcija će se vršiti na osnovu motivacijskog pisma, a odabrani polaznici imat će dodatnu mogućnost organiziranih individualnih mentorskih konzultacija u dogovoru s mentorom i nakon održavanja radionica. Polaznici koji razvijaju vlastite projekte imat će prednost prilikom odabira.

