Otvorene prijave za Split fotomaraton 2023.

U organizaciji Fotokluba Split, u subotu 16. rujna 2023. održat će se osmo izdanje fotografskog natjecanja Split fotomaraton, a start natjecanja će biti u 11 h u Fotoklubu Split.

Što je Split fotomaraton ?

Split fotomaraton je projekt kojeg su zajednički 2011. pokrenuli Udruga Klika i Fotoklub Split, a od 2017. Fotoklub Split nastavlja realizaciju projekta samostalno.

Fotomaraton je jednodnevno fotografsko natjecanje tijekom kojeg natjecatelji dobiju 12 tema unutar 6 sati, te za svaku temu fotografiraju po jednu fotografiju naglašavajući pri tom vlastititu maštovitost i kreativnost. Teme ostaju tajne sve do početka natjecanja.

Na kraju natjecanja fotografije na memorijskoj kartici moraju biti istim redoslijedom kao i zadane teme. To znači da svaki natjecatelj na kraju manifestacije predaje 12 fotografija (plus startni broj koji je fotografiran na startu) i to tako da prva fotografija odgovara prvoj temi, druga fotografija drugoj temi, i tako dalje za svih 12 tema. To znači da ukoliko napravite 5 fotografija prema 1. temi, Vi od tih 5 morate odabrati jednu i ostale obrisati. Nakon toga slijedi fotografiranje za 2. temu gdje opet može te napraviti veći broj fotografija, ali na kraju odabrati samo jednu, a ostale obrisati.

Na Split fotomaratonu mogu sudjelovati svi, profesionalni i amaterski fotografi iz Hrvatske i inozemstva, a uvedena je i kategorija za natjecatelje do 18 godina.

Prijave traju do 14.rujna. 2023., a potpora za sudjelovanje iznosi 12 € (90,41 kn) za članove Fotokluba Split i natjecatelje do 18 god, a za ostale 15 €( 113,02 kn) . Natjecanje je limitirano na 100 sudionika, a ako ostane mjesta prijaviti se možete i na sam dan natjecanja, ali tada iznos potpore organizaciji fotomaratona za sve iznosi 20 €( 150,69 kn) Svi natjecatelji prijavljeni do 10. rujna imaju osiguranu natjecateljsku majicu.

Prijavu (Ime i prezime, adresu,godinu rođenja,broj mobitela te veličinu majice) šaljete na splitfotomaraton@gmail.com. Iznos potpore organizaciji fotomaratona možete uplatiti isključivo putem Internet bankarstva ili opće uplatnice na račun HR5324070001100578753 (Poziv na broj primatelja upisati vaš OIB) s naznakom u opis plaćanja: Potpora organizaciji Split fotomaraton 2023. (Primatelj: Fotoklub Split, Marmontova 5, 21000 Split).

25. rujna 2023. u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorit će se izložba fotografija nastalih na natjecanju i proglasiti će se pobjednici i uručit će im se vrijedne nagrade. Split fotomaraton 2023. održava se uz financijsku potporu Grada Splita i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te sponzorstvo AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Prizma foto, anigota.hr, Zorabila Split, Bajamonti Pizza, Steak & Fish House, Matoni, Pandora Greenbox, Restoran Noštromo Split, Bistro Ka’ doma, Cineplexx, Foto Dalmacija, Different Split, Mirakul Pizza Split i Gradska knjižnica Marka Marulića Split.

Pravila natjecanja i popis nagrada potražite na www.fotoklubsplit.hr.