Otvorene prijave za radionicu rasvjete u Kino klubu Split

Kino klub Split otvorio je prijave za osnovnu radionicu rasvjete koja će se održati od 20. do 22. ožujka 2026. u prostorijama kluba. Radionicu vodi dugogodišnji član Jure Cukar, a polaznicima donosi spoj teorije i prakse – od upoznavanja s karakteristikama rasvjetnih tijela do razumijevanja uloge rasvjete u filmskom izrazu.

Kako ističu iz kluba, sudionici će kroz praktičan rad koristiti opremu Kino kluba, ali i dobiti ideje kako različite svjetlosne atmosfere postići uz rasvjetu koja se može pronaći i u "neposrednom okruženju", bez nužno profesionalne opreme. Uvodni sat zakazan je za petak, 20. ožujka, s početkom u 17 sati, dok će se ostali termini dogovarati s odabranim polaznicima. Prijave su otvorene do 15. ožujka putem prijavnog obrasca. U slučaju većeg broja zainteresiranih, selekcija će se provoditi na temelju motivacijskog pisma, a prednost će imati kandidati koji se prijave na sve četiri osnovne radionice – snimanje, rasvjetu, montažu i zvuk.

Evo kako se prijaviti...

Radionica je besplatna za redovne članove kluba, dok kotizacija za sve ostale iznosi 20 eura po radionici. Polaznici koji završe tri radionice stječu pravo na učlanjenje. Voditelj radionice Jure Cukar preddiplomski studij završio je na Umjetničkoj akademiji u Splitu (Odsjek filma i videa) u razdoblju 2009. – 2012., a član Kino kluba Split aktivno je od 2008. godine, gdje je djelovao i kao član izvršnog odbora. Magisterij filmskog i video snimanja završio je 2018. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U dosadašnjem radu sudjelovao je kao majstor rasvjete i asistent kamere na nizu komercijalnih i umjetničkih projekata te kao snimatelj u novinskoj agenciji Hanza Media. Danas djeluje između Splita i Zagreba te, među ostalim, razvija strategiju nabavke opreme i prostora.

Na radionicu rasvjete se možete prijaviti putem prijavnog obrasca do 15. ožujka.