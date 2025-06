Otvorene prijave za dječji turnir na Planici “Goran Vučić”

U sklopu četvrtog izdanja Memorijalno-humanitarnog turnira “Goran Vučić”, ove godine po treći put održava se i Dječji malonogometni turnir “Goran Vučić”, koji će okupiti najmlađe zaljubljenike u nogomet u prekrasnom prirodnom ambijentu Planice u Gornjim Glavicama.

- Dječji turnir počinje 16. lipnja i trajat će do 24. lipnja. Prvo će na teren istrčati kategorije do 14 godina (U14), dok će kategorije do 16 godina (U16) svoj turnir započeti 19. lipnja. Posljednji dani turnira rezervirani su za završnice obje kategorije i proglašenje pobjednika.

Turnir se igra bez kotizacije, a organizatori su osigurali pehare i medalje za najbolje momčadi i pojedince. Koordinator dječjeg turnira je Milan Buljan, a sve informacije, kao i prijave, dostupne su na sljedećem linku: https://forms.gle/ RrsBWFAwE9qMK5o99

Ovo sportsko druženje prilika je za djecu da pokažu svoje nogometne vještine, ali i da uživaju u sportu, zajedništvu i zdravom natjecateljskom duhu.

Nakon dječjeg turnira, glavni seniorski turnir počinje 24. lipnja, a uskoro će biti objavljeni svi detalji i poveznica za prijave.

Pozivamo sve zainteresirane da dođu na Planicu, podrže mlade sportaše i provedu vrijeme na svježem zraku u prijateljskom i sportskom ozračju! - izvijestili su organizatori.