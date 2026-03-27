Otvorene prijave za besplatne sportske i edukativne aktivnosti za djecu i mlade u Podstrani

Malonogometni klub Podstrana, kao nositelj projekta, u partnerstvu s Rehabilitacijskim centrom Inkludo, započeo je s provedbom projekta PoZITiV – Podstrana za zajedništvo, inkluziju, tjelesnu aktivnost i vještine.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 96.348,00 EUR, od čega je 94.421,03 EUR sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Projekt je usmjeren na uključivanje djece i mladih u sportske i edukativne aktivnosti s ciljem poticanja zdravih životnih navika, razvoja socijalnih vještina i jačanja samopouzdanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kroz projekt će se provoditi organizirani treninzi iz područja gimnastike, atletike i malog nogometa, uz poseban naglasak na inkluziju djece iz ranjivih skupina i stvaranje poticajnog i sigurnog okruženja za njihov razvoj.

Na sudjelovanje se mogu prijaviti djeca različitih dobnih skupina, bez obzira na prethodno sportsko iskustvo.

Sudjelovanje u svim aktivnostima je u potpunosti besplatno.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da prijave svoju djecu putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/Hjtn9zUzstvDfUFn6

Nakon zaprimanja prijava, roditelji će biti kontaktirani s dodatnim informacijama o uključivanju u aktivnosti.

POZITIV - letak