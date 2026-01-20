Otvorene prijave za 31. Split Film Festival

Festival poziva autorice i autore, producente i distributere da prijave dugometražne i kratkometražne filmove, kao i druge eksperimentalne i inovativne audiovizualne radove, bez obzira na trajanje, formu ili žanr. Rok za prijavu je 15. lipnja 2026. godine, a prijave se zaprimaju isključivo putem platforme FilmFreeway, uz obavezni online screener. Hrvatske produkcije i koprodukcije mogu se prijaviti besplatno putem službene web stranice festivala.

Međunarodni festival novog filma – Split Film Festival – osnovan je 1996. godine te predstavlja najstariju međunarodnu filmsku i medijsku manifestaciju u Hrvatskoj. Od samih početaka festival je usmjeren na eksperimentalne, autorske i inovativne filmske prakse, s posebnim naglaskom na osobnu viziju autora i istraživanje filmskog jezika.

Program festivala strukturiran je kroz međunarodne natjecateljske programe dugometražnog i kratkometražnog filma, kao i kroz niz kustoski oblikovanih programskih cjelina koje istražuju suvremene, hibridne i proširene filmske prakse. Programske cjeline uključuju Forum, Focus, Spotlight, Rural, New Media i AI Programme. Svi prijavljeni radovi razmatraju se ne samo za natjecateljske programe, već i za ostale programske cjeline, u skladu s njihovim umjetničkim, tematskim i formalnim karakteristikama.

Više informacija o festivalu i uvjetima prijave dostupno je na službenoj mrežnoj stranici Split Film Festivala te na FilmFreeway profilu festivala.