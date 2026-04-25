OTVORENE PRIJAVE Kako prostor utječe na vaše raspoloženje? Radionica 'Neuroarhitektura' daje odgovore

U subotu, 2. svibnja s početkom u 10 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik održat će se radionica „Neuroarhitektura”, namijenjena učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola.

Radionica se provodi u sklopu Male škole arhitekture, a bavi se utjecajem prostora, svjetla i uređenja okruženja na raspoloženje, koncentraciju i mentalno zdravlje. Kroz niz kreativnih i praktičnih aktivnosti sudionici će imati priliku istražiti na koji način okruženje u kojem borave oblikuje njihove svakodnevne navike i doživljaj prostora.

Broj sudionika je ograničen, a prijave su obavezne putem poveznice.

Organizatori radionice su Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije te Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.