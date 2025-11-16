OTVORENE PRIJAVE Božićni turnir: Trilj ponovno živi mali nogomet

U Trilju su otvorene prijave za još jedno izdanje tradicionalnog Božićnog malonogometnog turnira, jednog od najprepoznatljivijih sportskih događaja u cetinskom kraju.

Turnir, koji se održava već impresivnih 40 godina, svake zime obara rekorde posjećenosti i broja prijavljenih ekipa, a organizatori poručuju kako će i ovog prosinca nastaviti graditi na toj snažnoj tradiciji.

Kako navode, Trilj i mali nogomet za vrijeme blagdana postaju nerazdvojni, a turnir je kroz desetljeća prerastao u sportsko-društveni simbol grada.

Organizatori najavljuju određene novosti za ovogodišnje izdanje, dok sve zainteresirane pozivaju da što prije prijave svoje ekipe i osiguraju mjesto u natjecanju.

„Hvala svima na podršci – bez vas ova priča ne bi bila moguća“, poručili su iz organizacije, najavljujući još jedno nezaboravno božićno izdanje triljskog malonogometnog spektakla.