Otvorena izložba Mira Lelasa: Ovo ne pamte ni najstariji

Sinoć je pred brojnom publikom u splitskom Fotoklubu otvorena izložba zanimljiva naziva Ovoga se ne sjećaju ni najstariji mladog splitskog autora, fotoreportera Miroslava Lelasa. Naziv izložbe očita je aluzija na klikbejtovske naslove kojima portali i mediji žele privući pažnju čitatelja i motivirati ih da kliknu na članak koji, jako često, bude najobičnija vijest zapakirana u senzacionalističke naslove – poput 'ovo je nevjerojatno', 'ovo morate vidjeti', 'nezapamćen događaj' i slično. Kako je prigodom otvorenja istaknula predsjednica Fotokluba Split, Ana Žanko – izložba obuhvaća 14 priča nastalih kroz 10 godina fotoreporterskog staža, i to nisu priče koje su the best of, nego priče koje je Miro po nekom vlastitom osjećaju i logici izdvojio kao važne i kao one koje su, po njemu, obilježili posljednje desetljeće. Od Hajduka, poplava i požara i prosvjeda, do pandemije koronavirusa, našlo se tu pomalo od svega, a da bi posjetiteljima bilo lakše fotografije smjestiti u kontekst, svaku mini-seriju prati i kratka informativna vijest, koje potpisuju kolege novinari Mario Matana i Ivana Perković. Za one koje žele znati više, izložbu prati i QR kod skeniranjem kojega ulazite na web portal pripremljen baš za izložbu, a na kojem možete čitati vijesti na hrvatskom i engleskom te pogledati proširenu galeriju fotografija. Izložba je važna jer zapravo naglašava ključan zadatak fotoreporterskog posla – a to je objektivno, vjerodostojno i odgovorno informiranje javnosti. I naravno, makar govorimo o reportažnoj fotografiji koja doista ne pretendira da je umjetnost i umjetničko djelo, ona svakako ima i estetsku dimenziju i nosi prepoznatljiv Mirov autorski potpis – za kraj je zaključila Žanko.



Izložba je realizirana kao dio dugogodišnje prakse Fotokluba da svake godine odabire jednog mladog autora ili autoricu kojima osigurava potpunu produkciju izložbe – od tiska fotografija i svih materijala, do suradnje s dizajnerima i kustosa/ica, a s ciljem da se promoviraju i afirmiraju mlada lica i da se osigura vidljivost njihova rada kroz izložbu u jednom od najposjećenijih galerijskih prostora u cijeloj Hrvatskoj.

Miro Lelas je rođen 1997. godine u Splitu. Fotografijom se počeo baviti još kao šesnaestogodišnjak, kao vanjski suradnik fotoreporter lokalnih portala Dalmacija News i Dalmacija Danas, a potom i nacionalnih izvještajnih foto agencija PIXSELL i HINA. Na počecima fotografskog puta, velika mu je ljubav meteorologija, a toj je temi 2017. godine posvetio i prvu samostalnu izložbu pod nazivom (Ne)vrijeme u slikama, održanu u splitskom Klubu Zona. Od 2022. vodi vlastitu foto agenciju, ali i dalje surađuje s domaćim i brojnim prestižnim inozemnim agencijama. Dugogodišnji je član Fotokluba Split te je izlaga na brojnim skupnim izložbama, još od srednjoškolskih dana redovno izlaže na našoj Splitskoj.tiramoli, sudjeluje na klupskim i natječajnim izložbama, a realizirao je brojne suradničke projekte, među kojima se svakako ističe projekt Štorija o plisnacu, kojeg je realizirao u suradnji s Milanom Šabićem. Taj je projekt rezultirao istoimenom izložbom koja je bila postavljena u Etnografskom muzeju u Splitu, City Centru One, Benkovačkom sajmu i brojnim drugim lokacijama. Miru je ovo druga samostalna izložba u dvanaest godina reporterskog rada, a prva u matičnom Fotoklubu Split.

Izložba ostaje otvorena do 14. listopada i može se pogledati u radno vrijeme Fotokluba Split, svakim radnim danom od 8 do 21 sat.

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025. koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.