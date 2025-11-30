Otvorena dobrotvorna adventska kućica ispred crkve na Kmanu

Više od 400 ljudi uživalo je na otvorenju adventske kućice ispred crkve Marije Pomoćnice na splitskom Kmanu. Salezijanci su oduvijek poznati po tome da okupljaju vjernike, prvenstveno mlade, na župnim igralištima i u oratorijima, ali sinoć su na Kmanu uživale sve generacije. Recept je provjeren – dobar program i dobrotvorna namjena. Bilo je tu vrhunske glazbe, kuhanog vina i spize: od gulaša i kiselog kupusa s kobasicama do roštilja i fritula. Djeca su uživala u igri u oratoriju i u facepaintingu. U donatorskim kutijama prikupljala su se sredstva za udrugu Nevus, pa je večer nazvana Adventska večer za hrabra srca.

Udruga NEVUS osnovana je s plemenitim ciljem pružanja podrške djeci i odraslima koji se bore s bolestima kapilara i arterija. Udrugu su pokrenuli roditelji djece rođene s dijagnozom Nevus Flammeus, poznatijom kao port-wine stain ili vatreni madež. Suočeni s brojnim izazovima – nedostatkom informacija, dugim putovanjima na pretrage i terapije izvan mjesta prebivališta i granica Hrvatske te značajnim financijskim troškovima – postavili su pitanje: „Što je s djecom čiji roditelji to ne mogu priuštiti?” Odgovor na to postalo je osnivanje Udruge NEVUS, s ciljem omogućavanja svim malim pacijentima dostupnog i suvremenog liječenja. Kmanjani su se otvorena srca odazvali ovoj akciji, jer je upravo jedna njihova mala župljanka pogođena ovom bolešću.

Udruga NEVUS nedavno je objavila da je prikupljen puni iznos od 150.000 eura, potreban za kupnju medicinskog lasera koji će biti doniran KBC-u Split, a sredstva prikupljena u narednim akcijama tijekom adventa bit će namijenjena edukaciji medicinskog osoblja za korištenje lasera te pomoći obiteljima pogođenima bolešću.

Večer je završila bogatom tombolom, a glavna je nagrada bila potpisani dres Hajduka. Salezijanci najavljuju da će svake subote do Božića, nakon večernje svete mise, biti upriličena adventska kućica. Svi su dobrodošli.

