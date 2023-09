OTVOREN NOVI STUDENSKI RESTORAN Više od 2.000 studenata na Kopilici moći će svakodnevno uživati u uslugama studentske prehrane

U srijedu, 27. rujna, s početkom u 9 sati održano je svečano otvaranje novog studentskog restorana pod nazivom S.O.S, u okviru Sveučilišnog odjela za stručne studije na adresi Kopilica 5.

Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu, koji će znatno podići kvalitetu studentskog standarda za oko 2.200 studenata Odjela za stručne studije, odnosno uvelike će im olakšati dostupnost usluge studentske prehrane.

Sama investicija je koštala nešto više od 700.000 eura, odnosno 5,3 milijuna kuna. Moderno dizajnirani restoran smjestio se na prostoru od 300 metara kvadratnih te ima 115 sjedećih mjesta. Također, kuhinja je opremljena najmodernijim uređajima, što će rezultirati i boljom kvalitetom hrane. Ono što je zanimljivo za istaknuti jest da je jedan od rijetkih restorana u Gradu Splitu koji je prilagođen studentima s invaliditetom.

Velika stvar za studente

"Za studente je ovo stvarno velika stvar što sveučilište radi na podizanju studentskog standarda i kvaliteti studiranja. Ovo je važno za ovaj dio grada i za studente koji žive ovdje u blizini, te Kampus nije centralno mjesto događanja za studente. U blizini je i Pravni fakultet i Sveučilište za stručne studije gdje obitava veliki broj studenata te će im se zasigurno podići kvaliteta studiranja. Možemo reći da smo jedinstveni u Hrvatskoj po pitanju kvalitete studentske prehrane i kvalitete restorana, kao što možemo vidjeti ovaj restoran ovdje", kazao je za medije Jerko Šarić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

"Naš moto je bio: Studenti, studenti, studenti. Ovo je kao jedan mali Kampus. Kad vidite koliko studenata studira na ovoj lokaciji, pa ne mogu studenti biti bez adekvatne prehrane. To je bila želja, a Studentski centar je to zajedno sa Stručnim studijima to vrhunski odradio. Svaka čast! Ja se veselim. Sve za studente! Nastojat ćemo da stvarno Split između ostalog bude prepoznatljiv kao studentski grad. Mislim da Split to zaslužuje, upravo ova mladost kojoj treba dati poticaj da se izgrade u prave ljude, da budu vrhunski stručnjaci i znanstvenici, da otiđu i vide kako to izgleda vani i da se vrate u Split", poručio je rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

"Radi se o novom restoranu koji se nalazi u Kopilici, gdje Sveučilišnog odjela za stručne studije broji oko 2.200 studenata i dislociran je od ostalih restorana. Ti studenti nisu imali mogućnost konzumirati studentska prava preko iksice i pojesti obrok po relativno pristojnoj cijeni", kazao je Ivan Žižić, ravnatelj Studentskog centra Sveučilišta u Splitu.