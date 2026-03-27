Otvoren Croatia Nautic Show 2026: Kaštela u znaku brodogradnje, turizma i velikih premijera

U Marini Kaštela, danas su svečano otvoreni 18. DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE i TURIZMA – CROATIA NAUTIC SHOW 2026. Centralni događaj ove ceremonije bila je dodjela priznanja za premijerna izlaganja plovila, kao i priznanja dugogodišnjim partnerima ove manifestacije koja će za posjetitelje biti otvorena sve do nedjelje, 29. ožujka u 17 sati, uz besplatan ulaz za posjetitelje.

Na samom početku okupljenim posjetiteljima obratio se predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Nautic Show-a, Branimir Matijaca, koji se zahvalio svima onima koji su doprinijeli da se ovaj sajam održi već 18.godina.

- Jako smo ponosni na naš sajam, pogotovo na premijere kojih ima 9, a izloženo je preko 40 plovila. Ponosni smo na manifestaciju koja je počela kao sajam male brodogradnje te se godinama usavršavala, a danas, nakon 18 godina imamo 4 hrvatske premijere proizvođača što je jako velika stvar. To nam je najbolji poklon za rođendan, kao i premijera 5 europskih brendova, koji su potvrda pravca ovog sajma. Unatoč inflaciji, ploviti se mora, kako kaže naša stara poslovica, a mi samo omogućavamo da se plovidba nastavi, kazao je Matijaca.

Nautika i turizam idu pod ruku, s čim se slaže i direktorica TZ grada Kaštela Nada Maršić.

- Naša turistička sezona počinje i završava s nautičarima, jer prvi dolaze, a zadnji odlaze s destinacije. Nama je jako važna pozitivna slika Kaštela, a turizam je jako osjetljiva biljka koju treba njegovati. Teško je prognozirati ovu turističku sezonu ali vjerujem kako će biti jako dobra kao i sezone koje su iza nas, kazala je Maršić.

Potom se uzvanicima riječima dobrodošlice obratio domaćin, vlasnik Marine Kaštela kapetan Josip Berket.

- Drago nam je što možemo biti domaćini manifestacije koja se temelji na iskrenom entuzijazmu organizatora. Posebno nas veseli što nas ove godine, nakon 18. izdanja Croatia Nautic Show-a, očekuje i Europsko seniorsko prvenstvo u jedrenju, još jedno veliko priznanje za Kaštela i našu Marinu Kaštela, koja će i ubuduće biti sigurna luka i partner ovog jedinstvenog sajma nautike i turizma, pojasnio je Berket.

Predsjednik udruge Hrvatski dani male brodogradnje, Damir Skelin zahvalio je suradnji Marine Kaštela i medija te istaknuo kako su za razvoj brodogradnje i turizma važne panel diskusije u kojima je fokus ekologija i očuvanje Jadrana. Također je najavio dolazak splitskog motorista, avanturista i humanitarca Željana Rakele kako bi predstavio Humanitarni moto projekt "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme", koji je za samo 130 dana ostvario rezultat koji je na početku djelovao gotovo nestvarno, a radi se o prikupljanju 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za KBC Split.

Zamjenik župana Ante Šošić istaknuo je važnost sajma za Splitsko-dalmatinsku županiju te prenio čestitke okupljenima u ime župana.

- Veseli me što su na sajmu mali izlagači a mi kao institucija shvaćamo važnost ovakvog sajma. Uvijek ćemo podržavati ovakve manifestacije koje su nam vjetar u leđa te dodatni plus za turizam naše županije, istaknuo je Šošić.

Svečano otvaranje 18. Dana Hrvatske male brodogradnje i turizma pripalo je gradonačelniku Kaštela, Denisu Ivanoviću koji je nakon govora s okupljenima nazdravio otvorenju uz čašu kaštelanskog Crljenka.

- Čestitam našim organizatorima koji su 18 godina u ovoj priči. Iz godine u godina imamo nove izlagače a sajam je postao važan dio identiteta našeg grada te početak turističke sezone. Vjerujem kako će sajam i u budućnosti nastaviti rasti upravo u Kaštelima na zadovoljstvo svih nas, kazao je Ivanović.

PREMIJERNA IZLAGANJA ZA 2026.godinu

Cool Way d.o.o. - VIKNES 40 S FLY - premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj

- premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj Blue Voyage Yachting Group - RANIERI AZZURRA – Hrvatska premijera u moru

– Hrvatska premijera u moru Phantom yachts d.o.o. - PHANTOM 10 - Hrvatska premijera u moru

- Hrvatska premijera u moru Bravo d.o.o. - 3D TENDER Ultimate 320H – premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj

– premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj Bravo d.o.o. - ROTO KORKYRA 460 - premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj

- premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj Volver Adria d.o.o. - VOLVER 6.3 fisher - Hrvatska premijera u moru

- Hrvatska premijera u moru PROFESSIONAL TEAM – NUOVA JOLLY 24 exclusive – premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj

– premijerno predstavljanje u R. Hrvatskoj Bura gumenjaci d.o.o. - BURA 5.7 STEP Sound & Vision – Hrvatska premijera u moru

Dobitnici POSEBNIH PRIZNANJA su :

Splitsko-dalmatinska županija za 18.godina kontinuirane suradnje

Zračna luka sveti Jeronim za višegodišnju suradnju

OTP banka d.d. za izniman kontinuirani doprinos projektu