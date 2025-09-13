Otvoren 30. STFF - entuzijazam obilježio početak festivala

Prvi dan 30. Splitskog Filmskog Festivala započeo je već kroz jutro otvaranjem izložbe Novih medija i radova iz AI programa u Loggi Zlatnih vrata. Selektirani postav moguće je pogledati do utorka, zadnjeg dana festivala.

Festivalski program Novih medija otvoren je dan ranije, u četvrtak (11.9.), izložbom multimedijalnog umjetnika i člana žirija Thomasa Mohra u galeriji Kvart.

Filmski dio festivala svečano je započeo u popunjenom kinu Karaman, projekcijom japanskog dokumentarca Numakage Public Pool redatelja Shinga Ota, koji se publici obratio putem video poruke. Ovaj emotivni dokumentarac, prožet ritmičnošću, ponavljanjem i pažljivo odabranom glazbenom podlogom koja nosi atmosferu filma, bavi se temom zatvaranja javnog bazena uslijed urbane obnove i kolektivnog osjećaja gubitka koji taj čin izaziva u zajednici. Kroz metaforu bazena kao glavnog lika, film na zanimljiv način interpretira pet faza kolektivne tuge, prema modelu psihijatrice Elisabeth Kübler-Ross.

Svečanost otvaranja u Karamanu započela je u 21 sat prikazivanjem kronike iz trideset godina bogate arhive STFF-a, koja je gledatelje i nasmijala i ganula prisjećanjem na brojne važne trenutke i izjave istaknutih umjetnika i kulturnih radnika s lokalne, nacionalne i međunarodne scene. Nakon gromoglasnog pljeska, publika je imala priliku pogledati rani dvominutni film bivšeg direktora festivala Branka Karabatića pod nazivom My Life, snimljen u produkciji Kino kluba Split.

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić u svom je obraćanju istaknula važnost festivala za grad Split, a novi direktor festivala Marin Renić pozdravio je prisutne s vidljivim entuzijazmom prema budućim izdanjima STFF-a. Premijerno je prikazan i ovogodišnji foršpan festivala, autorski rad Darka Škrobonje s montažom Dragana Đokića. U skladu s temom i vizualnim identitetom festivala - golubovima čije su snimke građani tjednima objavljivali na službenim društvenim mrežama festivala, foršpan kroz metaforu ljudi-golubova problematizira pohlepu, indiferentnost i kolektivni manjak empatije, nastavljajući tako tradiciju društveno angažiranih uvodnih špica STFF-a.

Već prvi dan festivala pokazao je kako, unatoč izazovima i nesigurnostima oko njegova daljnjeg održavanja, splitska publika ostaje vjerna nekomercijalnom filmu i festivalskoj atmosferi legendarnog STFF-a.

STFF poziva sve ljubitelje sedme umjetnosti da i u iduća četiri dana, do utorka 16. rujna, nastave pratiti raznolik festivalski program. Ulaz na sve projekcije je besplatan.