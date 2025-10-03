Otvara se izložba "Svjetla postojanja" Alberta Di Fabija u Splitu

U utorak, 7. listopada u 19:30 sati, u Palači Milesi u Splitu otvara se izložba "Svjetla postojanja" talijanskog slikara Alberta di Fabija.

Pod vodstvom mlade i međunarodno uspješne splitske povjesničarke umjetnosti i kustosice, Anamarije Runtić, a u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Splitom i Zavodom za znanstveni i umjetnički rad HAZU, AMART po prvi put u Hrvatskoj organizira izložbu jednog od najvećih suvremenih talijanskih slikara.

Di Fabio, međunarodno priznati umjetnik koji je surađivao s vodećim svjetskim galerijama poput Gagosiana, u svojim djelima spaja umjetnost, znanost i duhovnost. Inspiriran kvantnom fizikom, neuroznanošću, astronomijom i biologijom, njegova platna istražuju svjetlost kao simbol života i energije, otvarajući prostor za introspektivno promišljanje i povezanost čovjeka s univerzumom.

Kustosica izložbe, mlada splitska povjesničarka umjetnosti Anamarija Runtić, naglasila je:

"Posebno mi je drago što se djela svjetski poznatog slikara Alberta di Fabija po prvi put predstavljaju u Hrvatskoj i to u mom rodnom gradu Splitu. Već sedam godina živim u Rimu, gdje sam završila studij povijesti umjetnosti na rimskom sveučilištu La Sapienza, a ovom izložbom želim povezati dva grada koja su obilježila moj život. Nadam se da je ovo samo početak daljnje suradnje s hrvatskim umjetnicima i institucijama te da ćemo razmjenom iskustava pokazati da možemo graditi snažniju kulturnu scenu kako na hrvatskim tako i na europskim prostorima."

Ravnateljica Galerije umjetnina Jasminka Babić istaknula je:

"Veliko mi je zadovoljstvo što je upravo Split prvi grad u Hrvatskoj u kojem ćemo imati priliku vidjeti rad talijanskog umjetnika Alberta di Fabija. Njegovo se izuzetno zanimljivo slikarstvo nastavlja na snažnu tradiciju talijanskog apstraktnog slikarstva druge polovice 20. stoljeća koje je talijanske autore snažno pozicioniralo na svjetsku umjetničku scenu. Iz te je perspektive jasno zašto su i njegov rad prepoznale važne svjetske institucije i galerije poput Gagosiana s kojima je surađivao dugi niz godina. Vjerujem da će njegove slike proizašle iz specifičnih interesa za znanost i duhovnost, u kombinaciji s predanim angažmanom i entuzijazmom mlade kustosice Anamarije Runtić, dati splitskoj publici još jednu sjajnu izložbu u dinamičnoj kulturnoj jeseni."

Akademik Kažimir Hraste dodao je:

"Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u svojoj palači u Splitu ugošćuje zanimljivu izložbu. Bit će predstavljen talijanski umjetnik, slikar Alberto di Fabio s međunarodnim ugledom. Izložba nosi naslov Svjetla postojanja. Treba naglasiti da je kustosica izložbe mlada splitska povjesničarka umjetnosti s rimskom adresom Anamarija Runtić. Ovo je njezin autorski projekt s kojim ona izborom umjetnika i odabirom radova pokazuje da suvereno vlada zahtjevima struke. Dominira osjećaj da entuzijazam i strast prema umjetnošću određuje njezine kriterije. Pomoć pri organizaciji izložbe dali su Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split."

Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije rekao je: "Izložba Alberta di Fabija čiju je organizaciju Splitsko-dalmatinska županija svesrdno podržala prvi je korak u konkretnom kulturnom pozicioniranju naše županiju u mediteranskom kulturnom krugu. Nadalje, jedan od glavnih ciljeva ove izložbe jest biti novi početak u obnavljanju kulturne razmjene između dviju obala Jadrana. U narednom razdoblju u Splitu i našoj županiji organizirat ćemo gostovanja brojnih talijanskih kulturnih institucija, ustanova i umjetnika. Jednako tako, i naši umjetnici će imati prilike izlagati u Italiji i tako predstaviti svoju umjetnost i Hrvatsku u Italiji."

Izložba će biti otvorena do 7. studenog 2025., a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.