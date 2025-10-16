Otok kakav želim: Brač pokazao kako zajedništvom do održive budućnosti

U Supetru je u organizaciji Županije, održan dvodnevni događaj "Otok kakav želim", s ciljem poticanja građana na klimatsku prilagodbu i smanjenje emisije ugljikovog dioksida. Atmosfera na Supetarskoj rivi bila je iznimno pozitivna, a posebno se istaknulo aktivno sudjelovanje mladih i velik broj zainteresiranih građana koji su željeli saznati više o implementaciji pametnih i održivih rješenja u svakodnevnom životu.

Projekt CO₂ PACMAN povezuje otoke Brač, Elbu i Kretu te potiče suradnju lokalne zajednice, javnih institucija i građana. Cilj projekta je razviti konkretne modele i mjere za održivi razvoj otoka, uz naglasak na obnovljive izvore energije, očuvanje resursa i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Zaključak sudionika je da su građani Brača vrlo dobro informirani o održivim načinima prijevoza, poput korištenja bicikala i električnih vozila, ali su izrazili nezadovoljstvo temama vezanima uz gospodarenje otpadom, odvoz i recikliranje. Istaknuto je kako je potrebno više edukacije i informiranja u tom području.

Građani su također ukazali na probleme zastarjele infrastrukture i potrebu većih ulaganja države u modernizaciju trajektnih i brodskih linija, navodeći kako su upravo ti oblici prijevoza ključni za svakodnevni život otočana.

Ukupni dojam prvog dana je da projekt uspješno potiče zajedništvo, svijest i spremnost građana za promjene, a posebno ohrabruje veliki interes mladih koji su pokazali zavidno znanje i entuzijazam u području održivog razvoja.

Profesor Simone Bastioni sa Sveučilišta u Sieni bio je iznenađen odazivom otočana:

“Postoji mnogo dokaza da i male promjene mogu imati velik učinak na klimatske promjene. To već vidimo u svakodnevnom životu – kroz ekstremne vrućine, suše i poplave. Jasno je da moramo mijenjati način djelovanja, ali moramo to činiti zajedno,” poručio je Bastioni, dodavši da je suradnja između lokalnih vlasti i građana ključna, te da je Brač odličan primjer kako se može živjeti održivo.”

Svoja je razmišljanja podijelio i Martin Bućan, voditelj Županijskog odsjeka za poljoprivredu, ribarstvo, ruralni razvoj i EU fondove, istaknuvši važnost projekta za edukaciju mladih:

“Posebno nas veseli sudjelovanje srednjih škola iz Supetra i Bola, čiji učenici kroz ovaj projekt stječu vrijedna znanja i iskustva. Najzanimljivije im je bilo predstavljanje ciljeva kroz VR – virtualnu stvarnost, gdje su istraživatali 3D modele i predlagali vlastita rješenja za razvoj otoka.”

Mladi su ključni – oni nisu samo vođe sutrašnjice, nego pokretači promjena današnjeg dana.“

Brač, kao primjer dobre prakse u suradnji s partnerima iz Italije i Grčke, pokazuje kako otočne zajednice mogu biti predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena.

„Zagađenje je globalno, ali djelovati moramo lokalno – svatko od nas može doprinijeti promjenom vlastitih navika“, glavna je poruka održanog projekta.