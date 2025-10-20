OTOČANI UZNEMIRENI Austrijski mediji: "Njemački ekstremisti preuzimaju dalmatinski otok"

Austrijski dnevnik Der Standard objavio je tekst o aktivnostima austrijskih i njemačkih ekstremista na otoku Šipanu pokraj Dubrovnika. U tekstu navodi da je nekadašnji plaćenik, Austrijanac i poznata figura europske ekstremne desnice Reinhard Rade kupio više nekretnina na otoku te u njima ugostio osobe povezane s neonacističkim krugovima u Njemačkoj i Austriji.

Der Standard piše da su stanovnici Šipana zabrinuti zbog neobičnih događaja na otoku, od “mladića u crnom koji treniraju u šumi” do oštećenog partizanskog spomenika.

Od plaćenika do milijunaša

Rade, rodom iz Innsbrucka, bio je član ekstremno desne stranke Republikaner i sudjelovao kao plaćenik u ratovima na području bivše Jugoslavije, piše austrijski list. Njemački vojni obavještajni izvori tvrdili su da je tijekom 1990-ih regrutirao druge plaćenike za rat u Hrvatskoj.

Po povratku u Njemačku, a potom u Austriju, Rade je stekao bogatstvo trgujući nekretninama i starom vojnom opremom, a u poslu mu se pridružio Hans Jörg Schimanek junior, dugogodišnja istaknuta figura austrijske krajnje desnice i bivši član neonacističke organizacije VAPO, prenosi Telegram.

Spor s mještanima

Prema pisanju Der Standarda, Rade i njegovi suradnici prvo su kupili jedno manje imanje, a 2018. godine i najveći hotel na otoku, Hotel Šipan. Kao vlasnici su registrirani Radeova supruga, inače pravnica, i njemački državljanin iz njegova kruga. Kasnije je vlasništvo preneseno na tvrtku Ombla-Ragusa, također povezanu s Radeovom obitelji.

Mještani Šipana kažu da je hotel vrlo brzo zatvoren, uklonjen s turističkih platformi i pretvoren u privatnu vilu. “Hotel je srce našeg mjesta. Zatvaranje znači da mjesto polako umire”, rekla je za Der Standard dubrovačka gradska vijećnica Olga Muratti. Predsjednik mjesnog vijeća Marin Murati dodao je kako su nakon kupnje uslijedila samo prazna obećanja: “Hotel je uništen, obećanja nisu ispunjena, a posjetitelji govore njemački i nemaju kontakta s lokalnim ljudima.”

Veza s neonacistima

Prema pisanju Der Standarda, Rade je u kontaktu s osobama koje su u Njemačkoj završile pod istragom zbog desničarskog ekstremizma i pokušaja osnivanja terorističke skupine. Među njima su navodno i sinovi spomenutog Schimaneka, Jörg i Jörn, koji su 2021. posjetili Šipan. U pripremi puta, navodi list, dijelili su popis opreme koji uključuje vojnu odjeću, šatore, konope i druge terenske alate.

Der Standard navodi kako Rade i njegovi suradnici posjeduju više parcela, uključujući povijesni Knežev dvor, šumu i okolno zemljište, a mještani spominju i priče o vojnim treninzima na otoku, premda to nije potvrđeno.

Netko mu posjekao drvo, pa on ponudio 5.000 EUR: "Ne radi se o lovu na glave!"

Napetosti između novih vlasnika i lokalne zajednice pojačale su se 2023. kada je Rade ponudio nagradu od 5.000 eura za informaciju o osobi koja je posjekla drvo na njegovu posjedu. Mještani su na to reagirali ironično: tijekom pokladne povorke iste godine nosili su kroz selo lutku s vojnom kacigom kao simboličnu poruku upućenu novim moćnicima na otoku.

Index.hr objavio je 2023. opsežan intervju s Reinhardom Radeom, u kojem je vlasnik Hotela Šipan pokušao objasniti sporove s lokalnim stanovništvom i glasine o svojoj političkoj prošlosti. Rade je tada potvrdio da je raspisao nagradu od 5.000 eura za informaciju o posječenom stablu, rekavši da se ne radi o “lovu na glave”, nego o pokušaju da “lopovi budu privedeni pravdi”. “Puno nas više boli ovaj, po našem mišljenju, nepotreban i besmislen čin ekovandalizma nego materijalni gubitak drva”, rekao je za Index.

Veze s hrvatskom tvrdom desnicom

Govoreći o zatvorenom hotelu, Rade je izjavio da ga “nije moguće otvoriti jer u Šipanskoj Luci još uvijek ne postoji kanalizacija”. Tvrdi da je spreman financirati sustav odvodnje koji bi, po njegovim riječima, “riješio problem cijelog mjesta”, no da se to može učiniti jedino na zemljištu Crkve ili Grada.

Der Standard navodi i da je Rade povezan s desničarskom organizacijom Hrvatski domobran Dubrovnik, koja je 2019. na obližnjem otoku Jakljanu polagala vijence za poginule pripadnike Wehrmachta i ustaškog pokreta. Nakon komemoracije, sudionici su navodno prenoćili upravo u Radeovu hotelu.

Veze s paravojnim mrežama?

Austrijski list piše i da se Rade spominjao kao savjetnik njemačke plaćeničke tvrtke Asgaard, čiji su pojedini članovi osuđeni zbog pokušaja osnivanja terorističke organizacije. Na Šipanu su, prema navodima izvora, planirani i vojni treninzi i streljana, no taj projekt je navodno napušten.

Der Standard ističe da otok obiluje starim vojnim tunelima i objektima iz doba Jugoslavije, što ga čini pogodnim mjestom za vojnu obuku. Takve lokacije, navodi list, privlače suvremene europske ekstremiste koji u njima vide potencijalna utočišta ili poligone.

‘Nisam za diktaturu’

U razgovoru za Index prije dvije godine Rade se osvrnuo i na optužbe o povezanosti s ekstremnom desnicom. Potvrdio je da je bio član njemačke stranke Die Republikaner, ali tvrdi da ju je napustio “kad je skrenula u radikalizam”. Sudjelovanje na prosvjedima u Leipzigu i Chemnitzu opisuje kao “izražavanje protiv nasilja i politike otvorenih granica”, a ne kao ideološko svrstavanje.

- Nisam pristaša bilo kojeg autokratskog ili diktatorskog političkog pokreta - rekao je Rade, dodajući da “duboko poštuje tradiciju Dubrovačke Republike” i njezin “republikanski duh”.