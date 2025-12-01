Otkriveno zašto je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj

Zabrana koncerta u Švicarskoj na kojem su trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić i Nenad Ninčević nije političke, već sigurnosne naravi.

U odgovoru na upit Dnevnika Nove TV iz grada Bülacha rekli su da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu. Koncert se ipak može organizirati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj.

Istaknuli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom rujna.

