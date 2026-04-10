Otkriveno kada počinju pub crawl ture u Splitu

Dok se Split polako priprema za turističku sezonu 2026., među dijelom stanovnika stare gradske jezgre raste nelagoda. Razlog nije broj turista, već povratak intenzivnog noćnog života koji je posljednjih godina izazivao brojne pritužbe – osobito organizirane pub crawl ture.

Riječ je o komercijalnim noćnim obilascima tijekom kojih grupe posjetitelja, uz pratnju vodiča, u jednoj večeri prolaze kroz više barova i klubova. Zadržavaju se kratko na svakoj lokaciji, konzumiraju pića, a zatim zajedno nastavljaju dalje, najčešće do završne destinacije u većem noćnom klubu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Takvi programi najčešće se prodaju po jedinstvenoj cijeni, koja uključuje određene pogodnosti – od pića dobrodošlice u svakom lokalu do vremenski ograničenih “all you can drink” ponuda ili popusta na šanku.

Iako su popularni među turistima, u Splitu su ove ture već neko vrijeme predmet kritika. Građani ih povezuju s prekomjernim konzumiranjem alkohola i neprimjerenim ponašanjem na ulicama i trgovima, osobito u kasnim noćnim satima.

Prema informacijama koje se šire društvenim mrežama, prve ture ove godine mogle bi krenuti već 29. svibnja. To se navodi u objavama organizatora Crozzies Open Bar, što je dodatno pojačalo zabrinutost među Splićanima, posebno u užem centru grada.