Otkriveno kada će tunel Kozjak biti probijen. Boban: "Nadvožnjak na Širini bit će gotov na ljeto"

Glavna cijev tunela je već na 1.500 metara, a servisna na 1.700 metara

Danas je ispred sjeverne strane tunela Kozjak upriličen obilazak radova na projektu "Novi ulaz u Split - čvorište Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvorište na DC8 - Trajektna luka Split. Predstavnike medija kroz tunel je proveo predsjednik uprave Hrvatskih cesta d.o.o Ivica Budimir i župan Blaženko Boban.

Radi se o dionici čija je vrijednost 120 milijuna eura, a izvođač radova je kineska firma China Road and Bridge Corporation.

- U prvom kvartalu iduće godine predstoji nam raspisivanje natječaja za zadnjih 600 metara koji se spajaju na kaštelansku D8 te bi s tim zaokružili ovaj projekt, kazao je Budimir.

U prostornom planu nema mosta koji bi spajao Kaštela i Trajektnu luku, te se krajem listopada očekuje otvaranje idejnih projektnih rješenja. Hrvatske ceste bi izabrale optimalno rješenje te krenule u izradu Studije utjecaja na okoliš, a nakon toga slijedi izgradnja mosta koja će trajati nekoliko godina.

 

-Sretan i ponosan sam što smo danas obišli ovo gradilište i što smo se uvjerili kako sve ide po planu. Glavna cijev tunela je na 1500 metara, servisna cijev na 1700 metar te probijanje cijevi do kraja očekujemo u veljači odnosno u travnju. Ono što je posebno i važno za ovaj projekt je korištenje projekta za ovaj dio dalmatinske Zagore jer nam je ovo drugi ulaz u Split. Radovi na Širini nam se zahuktavaju pa i tu očekujemo završetak nadvožnjaka u srpnju kako bi prometnice rasteretili za nadolazeću sezonu. S radovima smo iznimno zadovoljni, izvođači su nas tijekom obilaska tunela upoznali s nizom detalja. Izvođač, zaista, kvalitetno obavlja svoj posao te, vjerujem, kako ćemo jako brzo ugledati svjetlo na kraju tunela, na kaštelanskoj strani, kazao je Boban.

