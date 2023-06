OTKRIVENI NOVI DETALJI Evo koliko je vremena prošlo od dojave do policijske intervencije na parkingu Supernove

Zagrebačka policija prekinula je jučerašnju presicu na kojoj su novinari željeli doznati sve okolnosti policijske intervencije vezano uz divljanje na parkingu šoping-centra Supernova u zagrebačkom Buzinu i nalet bijesnog Mercedesa na ljude kojim je to divljanje rezultiralo, piše Index.

Pojačalo je to u javnosti spekulacije o tome koliko je vremena prošlo od dojave do policijske intervencije, budući da se znalo da su iz Supernove prijavili okupljanje i divljanje na parkingu svog centra.

Sada znamo više detalja.

Koliko je policiji trebalo do Supernove od dojave

Iz Supernove dojavu su policiji uputili u 21:41 sati. Nesreća do koje je došlo tako što je vozač Mercedesa Jan Ehrlich dok je snažno ubrzavao na parkingu izgubio kontrolu i naletio najprije na ljude koji su promatrali što izvodi, a zatim i na aute. Ukupno je ozlijeđeno petero ljudi, od čega troje teško, a jedan se čovjek bori za život.

Spomenuta nesreća dogodila se u 21:55 sati.

Kako doznajemo od svjedoka događaja, policija je došla brzo nakon nesreće, unutar pet minuta od trenutka kad se nesreća dogodila. To bi značilo da je od dojave do dolaska policije prošlo maksimalno 20 minuta. Jedna od ozlijeđenih osoba Indexu je rekla kako mu se čini da su prošle otprilike tri minute od nesreće do dolaska policije.

Josip Mataija sinoć je o dolasku na intervenciju tek nakon što se dogodila nesreća, premda su ih iz Supernove zbog okupljanja i divljanja zvali ranije, rekao: "I ovdje smo mi dobili neposredno prije dojavu. Međutim, nažalost, zbog puno drugih događanja dok su kolege došli, već je došlo do nesreće. Međutim, svaku dojavu shvaćamo ozbiljno, izlazimo na teren i utvrđujemo što se događa, odnosno pokušavamo spriječiti ovakve stvari."

Takozvani "car meets", okupljanja ljubitelja nabrijanih automobila održavaju se gotovo svakoga vikenda na nekoliko lokacija u Zagrebu. U posljednje dvije godine takvi su susreti postali sve češći. Na društvenim mrežama objavljivane su informacije o mjestima i vremenu njihova održavanja. No policija, premda je bila pozvana prije nesreće, došla je tek nakon što se 23-godišnji vozač Mercedesa Jan Ehrlich zabio u ljude.

Čeka se odluka o istražnom zatvoru za vozača Mercedesa

Uhićeni 23-godišnji vozač Mercedesa jutros je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu. Branio se šutnjom, a ročište je trajalo relativno kratko jer nije bio sposoban odgovarati na pitanja. Jedino je izrazio žaljenje.

Zamjenik glavnog općinskog državnog odvjetnika najavio je da će od suca istrage zatražiti jednomjesečni istražni zatvor za uhićenog, koji bi poslijepodne trebao biti doveden pred istražnu sutkinju Županijskog suda u Velikoj Gorici koja će odlučiti hoće li ga poslati u istražni zatvor ili pustiti na slobodu.

Mercedes kojim je 23-godišnji vozač naletio na pješake privremeno mu je oduzet zbog eventualnog dodatnog vještačenja, a stanje ozlijeđenih je nepromijenjeno. Liječnici KBC-a Rebro još uvijek se bore za život 35-godišnjaka. Dvije pacijentice bi za nekoliko dana trebale biti puštene iz KB-a Dubrava, piše Index.