Otkrivena nova vrsta dinosaura

Znanstvenici su otkrili novu vrstu dinosaura s "upadljivim jedrom" duž leđa i repa koje je možda korišteno za privlačenje partnera.

Iguanodontski dinosaur, čiji su fosili pronađeni na otoku Wight, identificirao je dr. Jeremy Lockwood, doktorand na Sveučilištu u Portsmouthu i Prirodoslovnom muzeju, piše The Guardian.

Umirovljeni liječnik opće prakse nazvao ga je Istiorachis macaruthurae, mješavinom "kičme jedra" i referencom na Ellen MacArthur, koja je 2005. godine postavila svjetski rekord za najbrže samostalno neprekidno jedrenje oko svijeta.

Prije Lockwoodove analize, pretpostavljalo se da fosili, koji datiraju 125 milijuna godina, pripadaju jednoj od dvije poznate vrste dinosaura s otoka Wight.

No nakon usporedbe sačuvanih kostiju s bazom podataka sličnih leđnih kostiju dinosaura, postalo je jasno da je fosil jedinstven. Lockwood je rekao: „Iako kostur nije bio tako potpun kao neki drugi koji su pronađeni, nitko prije nije stvarno pomno proučio ove kosti... za razliku od ostalih, ova je imala posebno duge živčane bodlje, što je bilo vrlo neobično.“

Rekao je da je životinja vjerojatno imala izraženu strukturu nalik jedru duž leđa. „Evolucija ponekad čini se da favorizira ekstravagantno nad praktičnim. Iako se o točnoj svrsi takvih značajki dugo raspravlja - s teorijama koje se kreću od regulacije tjelesne topline do skladištenja masti - istraživači vjeruju da je najvjerojatnije objašnjenje u ovom slučaju vizualna signalizacija, moguće kao dio seksualnog prikaza kako bi se privukao partner.

„Kod modernih gmazova, strukture jedara često su istaknutije kod mužjaka, što sugerira da su se te osobine razvile kako bi impresionirale partnere ili zastrašile suparnike. Mislimo da je Istiorachis možda radio slično.“

Profesorica Susannah Maidment iz Prirodoslovnog muzeja rekla je: „Jeremyjevo pažljivo proučavanje fosila koji su već nekoliko godina u muzejskim zbirkama oživjelo je iguandontske dinosaure otoka Wight.

„Njegov rad naglašava važnost zbirki poput onih na Dinosaur Isleu, gdje se fosilni primjerci čuvaju trajno i mogu se proučavati i revidirati u svjetlu novih podataka i novih ideja o evoluciji.“