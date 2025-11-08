Otkriven recept za slavnu tortu Toma Cruisea

Torta od kokosa Toma Cruisea je prema riječima onih koji su je probali 'luksuzna poslastica koja košta kao običan kolač'. Naime, riječ je o prilično jednostavnom receptu koji svatko može pripremiti, a uz to je i jeftin.

U Hollywoodu postoji jedan desert koji je gotovo jednako poznat kao i njegov tvorac – kokosova torta Toma Cruisea, piše tportal.

Riječ je o kolaču koji glumac svake godine šalje svojim najbližim prijateljima kao blagdanski dar, a na njegovom se popisu nalaze neka od najpoznatijih imena filmske industrije: Tom Hanks, Angela Bassett, Jimmy Fallon, Glenn Powell i mnogi drugi.

Evo kako napraviti tortu Toma Cruisea

Kolač, koji inače proizvodi pekarnica Doan’s Bakery iz kalifornijskog Woodland Hillsa, postao je pravi viralni hit. Prodaje se putem platforme Goldbelly za čak 130 dolara, a nakon što je Tom Hanks o njemu oduševljeno govorio u emisiji Last Meals na YouTube kanalu Mythical Kitchen, kolač se rasprodao u rekordnom roku.

Hanks je tada izjavio: 'Ovaj kolač je toliko fantastičan da ga možeš pojesti kao posljednji obrok na Zemlji. Jednostavno je savršen.'

Iako original stoji više od 100 eura i na dostavu se čeka tjednima, dobra vijest je da se isti kolač može napraviti kod kuće za manje od 15-ak eura. Osnova je jednostavna – radi se o gustoj, sočnoj biskvitnoj torti s dodatkom kokosa i bijele čokolade, prekrivenoj kremastom glazurom od sira i prženog kokosa.

Sastojci:

250 g maslaca

200 g šećera

3 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

1 žličica ekstrakta kokosa

200 g brašna

1 žličica praška za pecivo

100 g kokosovih pahuljica

100 g bijele čokolade (u komadićima)

Za glazuru:

200 g krem sira

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

50 g prženih kokosovih pahuljica

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 170 °C i dobro namažite kalup za kuglof maslacem.

Mikserom umutite maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta, zatim dodajte jaja, vaniliju i ekstrakt kokosa.

Umiješajte brašno i prašak za pecivo, a zatim lagano dodajte kokos i bijelu čokoladu.

Smjesu ulijte u kalup i pecite oko 45 minuta. Ohladite prije vađenja iz kalupa.

Za glazuru izmiksajte krem sir, šećer u prahu i vaniliju, pa premažite kolač i pospite prženim kokosom.