Otkriven misterij lubanje u Zagrebu. Evo o čemu se radi

Pronađena lubanja u rijeci Savi zagrebačku je policiju, nakon višesatnog očevida i utvrđivanja činjenica, već odvela na jedan trag. Nije riječ o stvarnoj ljudskoj lubanji, nego o, kako kažu iz policije za Jutarnji list, izložbenom primjerku koji je najvjerojatnije ukraden iz jedne zdravstvene ustanove.

Stoga nije riječ o teškom kaznenom djelu s posljedicom smrti, nego se radi o, sudeći prema posljednjim informacijama, imovinskom deliktu, odnosno krađi. A tko je počinitelj i što je tim činom bacanja lubanje s kamenom u vrećici želio poručiti, pokazat će istraživanje koje je u tijeku.

