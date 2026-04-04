Poznati nove detalji strave u Zagrebu. Lubanju našla djeca, tu je bio i veći kamen

Igru maloljetnika na obali Save ispod Mosta mladosti u subotu prijepodne prekinuo je jeziv pronalazak. Naime, kako neslužbeno doznaje 24sata, pronašli su vrećicu u kojoj je bila lubanja i jedan veći kamen. Netko je odmah alarmirao policiju koja je na mjestu događaja provela očevid.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su danas oko 11:50 sati zaprimili dojavu da su ispod Mosta mladosti u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti.

"Kriminalističko istraživanje je u tijeku", kratko su poručili.

Vrećica s ljudskom lubanjom, prema neslužbenim informacijama, izvađena je iz korita rijeke gdje je plića voda.

Više detalja zasad nije poznato, jer policija prvo mora pokušati utvrditi identitet osobe čije su kosti, a potom i uzrok smrti, odnosno kako je osoba preminula te kako je lubanja dospjela u rijeku Savu.