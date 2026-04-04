Užas u Zagrebu! Pronađena ljudska lubanja uz Savu

Zagrebačka policija potvrdila je da su u subotu oko 11:50 sati zaprimili dojavu da su ispod mosta u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti.

Nadodali su da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Kako doznaje Jutarnji list, maloljetne osobe su u vodi uz obalu gdje se nalazi veliko kamenje i olakšani pristup rijeci pronašli vrećicu. U plastičnoj vrećici je bio veći kamen, ali i ljudska lubanja.

Policija je na mjestu pronalaska izuzela sve tragove koje bi mogli povezati s vrećicom, no pitanje je na kojoj lokaciji je ona bačena u vodu, kao i pod kojim okolnostima.

Po dovršetku očevida koji je trajao satima tijekom subote, lubanja je prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti, vrijeme kao i identitet osobe. Kriminalisti će za to vrijeme pretražiti bazu nestalih osoba te pokušati pronaći bilo kakvu poveznicu. Također, nije za isključiti da će hrvatska policija posegnuti za međunarodnom pravnom pomoći te o pronalasku lubanje, ako se ne utvrdi identitet, izvijestiti i kolege zemalja kroz koje teče Sava.