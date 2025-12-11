Otkrijte tajne Stipe Sikirice: Izložba i katalog koji otkrivaju nepoznate priče naših spomenika

Sutra, s početkom u 19 sati, u prostoru udruge S.K.U.P. (Rodilište kulture – Petrovac 2, nasuprot Porezne uprave), održat će se predstavljanje kataloga izložbe Putovima Stipe Sikirice. Događaj je dio ovogodišnjeg programa Jesenjarenje, koji provodi Sinjski kulturni urbani pokret u partnerstvu s Gradskom galerijom Sikirica. Šesto izdanje Jesenjarenja objedinjeno je temom “Pouke nasljeđa”, usmjerava pogled prema onome što baštinimo — kulturno-povijesnom, arhitektonskom i graditeljskom nasljeđu, ali i onom osobnom, prirodnom i društvenom.

Izložba i katalog Putovima Stipe Sikirice rezultat su višegodišnjeg istraživačkog projekta mapiranja i dokumentiranja stanja javnih spomenika čije autorstvo potpisuje kipar Stipe Sikirica, jedan od najznačajnijih autora hrvatskog kiparstva 20. stoljeća. Katalog će predstaviti kustosice izložbe dr. sc. Dragana Modrić i Ana Žanko, kustos Dinko Baković te fotograf Milan Šabić, koji potpisuje fotografske zapise projekta.

Program Jesenjarenje 6 realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i dioničkog društva Adriatic Croatia International Club. Jesenjarenje je dio SKUP-ova programa „Kultura u zaleđu“, koji se financira iz sredstava podrške Zaklade Kultura nova.