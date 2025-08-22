Otklonjen tehnički kvar na GP Vinjani Gornji, promet se odvija normalno

Oko 15 sati na GP Vinjani Gornji otklonjen je tehnički problem, prijelaz funkcionira u cijelosti i poslovi se obavljaju u punom opsegu, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

RANIJE OBJAVLJENO

Na graničnom prijelazu Vinjani Gornji trenutno je otežan promet zbog tehničkog kvara, što uzrokuje zastoje i usporeno odvijanje prometa. Kako bi se izbjegla dulja čekanja, građanima se savjetuje da koriste najbliži granični prijelaz Vinjani Donji, kao i ostale okolne prijelaze koji uredno funkcioniraju, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Nadležne službe već rade na otklanjanju tehničkih poteškoća, a očekuje se da će promet na GP Vinjani Gornji uskoro biti normaliziran.

"Građanima zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju", poručuju iz policije.