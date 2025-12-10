Otkazana izvedba "Robi K" u HNK Split. Ivošević: "Adio, slobodo - nova vlast krenula udarom na umjetnost u kazalištu"

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Splita, u javnoj objavi oštro je reagirao na prve poteze nove gradske i kazališne uprave, poručivši kako nikada u životu ne bi podržao HDZ, bez obzira na moguće projekte i socijalne mjere koje ta stranka nudi.

"Ne postoji taj razlog – ni besplatni udžbenici, ni starački dom, ni škola, ni garaža – zbog kojeg bih ikad podržao HDZ", naveo je Ivošević. Svoju poruku sažeo je u tvrdnju da "tamo gdje je HDZ, nema slobode".

Ivošević smatra da novo političko vodstvo donosi atmosferu u kojoj se guši sloboda, a posebno sloboda umjetničkog izražavanja. U objavi ističe kako će svatko tko pristane biti dio takve vlasti preuzeti i “teret sramote koju HDZ-ova vlast neminovno nosi”.

Naglašava da je danas učinjena "prva, ali ne i zadnja civilizacijska sramota" u mandatu nove gradske uprave te upozorava da će svaki vijećnik koji podrži proračun istodobno podržati i, kako kaže, "zatiranje slobode, zatiranje umjetnosti".

Skidanje nagrađivane predstave s repertoara

Kao konkretan primjer političkog pritiska na kulturu Ivošević navodi odluku novog vodstva Hrvatskog narodnog kazališta Split da s repertoara ukloni predstavu "Robi K". Ističe da je riječ o predstavi koja je nagrađena priznanjem Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa za najbolje kazališno ostvarenje s repertoara.

Prema njegovim riječima, izvedba planirana za 9. siječnja 2026. je otkazana, a odluku vidi kao politički motiviran čin. "P.S. nisu u pitanju tehnički razlozi, kako će pokušati opravdati ovo političko nasilje nad kazalištem", poručio je Ivošević.

U zaključku objave Ivošević je aktere nove vlasti opisao stihom Ede Maajke: "Do jučer svjetla gasili sjekirama, a sad su u odijelima."

Time je, kako proizlazi iz njegova istupa, želio naglasiti da promjena forme ne znači i promjenu političke naravi te da potezi nove vlasti predstavljaju korak unatrag za slobodu i kulturni život grada.

Promjene na čelu HNK Split

Na kraju treba dodati da Vicko Bilandžić više nije intendant HNK Split, a na njegovo mjesto došao je vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić. Bilandžić je bio intendant u vrijeme kada je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak iz stranke Centar.