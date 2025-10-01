Otkazana izvedba predstave Građanin Matijanić

Splitsko Hrvatsko narodno kazalište priopćilo je kako se predstava Građanin Matijanić, zakazana za četvrtak, 2. listopada, neće održati zbog očekivanih loših vremenskih uvjeta.

Iz Kazališta su obavijestili publiku da se kupljene ulaznice mogu zamijeniti na blagajni za izvedbu istog naslova koja je na programu večeras ili za neku drugu predstavu po izboru gledatelja. Također, oni koji to žele mogu ostvariti i povrat novca.

„Publici zahvaljujemo na razumijevanju“, poručili su iz HNK Split.