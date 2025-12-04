Otišla na Thompsonove koncerte u Zagreb i Sinj pa dobila otkaz na poslu u Njemačkoj

Na TikToku se ovih dana pojavila videoobjava korisnice Tihane, koja tvrdi da je u Njemačkoj ostala bez posla zbog odlaska na dva koncerta Marka Perkovića Thompsona – onaj u Zagrebu u srpnju te u Sinju u kolovozu.

U videu navodi da je u restoranu radila dulje vrijeme te da je s poslodavcima imala dobar odnos, sve dok se, kako kaže, nije saznalo gdje je provela slobodne dane. „Do tada je sve bilo u redu. Nakon koncerta počele su primjedbe i problemi“, istaknula je.

Kao dodatni razlog narušenih odnosa spominje članicu obitelji vlasnika, za koju tvrdi da je inzistirala na njezinom odlasku s posla. Navela je i da ta osoba živi u Njemačkoj, ali ima podrijetlo iz Srbije.

Njezina objava ubrzo je privukla pozornost, pa se ispod videa razvila žustra rasprava. Dio gledatelja iskazao joj je podršku i kritizirao poslodavca, dok drugi upozoravaju da je riječ o jednostranoj priči te da se radni odnosi ne bi smjeli dovoditi u vezu s glazbenim ukusom zaposlenika.