Otišla jedna od najvećih glumačkih legendi Hollywooda

Holivudska legenda Robert Duvall preminuo je u dobi od 95 godina. Slavni glumac mirno je preminuo u svom domu u nedjelju, prema izjavi koju je podijelila njegova supruga Luciana.

U objavi na Facebooku objavljenoj u ponedjeljak ujutro, Luciana je odala počast životu i izvanrednoj karijeri svog supruga.

„Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je mirno preminuo kod kuće, okružen ljubavlju i utjehom“, napisala je.

Nastavila je: „Njegova strast prema zanatu mogla se mjeriti samo s dubokom ljubavlju prema likovima, izvrsnim obrokom i vođenjem dvora. Za svaku od svojih brojnih uloga, Bob je sve dao svojim likovima i istini ljudskog duha koju su predstavljali.“

Luciana je također zatražila privatnost dok se obitelj okuplja kako bi odala počast i proslavila njegovo sjećanje.

Tijekom izvanredne karijere koja je trajala sedam desetljeća, Duvall je postao jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih holivudskih izvođača. Pružio je nezaboravne izvedbe u klasicima poput Kuma, Apokalipse danas, Kuma II, Razgovora, Mreže i Prirodnog, učvršćujući svoju reputaciju majstora intenziteta i nijansi na ekranu.

Godine 1983. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za portret propalog country pjevača koji traži iskupljenje u filmu Tender Mercies, ulogu koja se smatra jednom od najboljih u njegovoj karijeri.

Robert Duvall ostavlja za sobom impresivno nasljeđe u američkoj kinematografiji - ono definirano dubinom, autentičnošću i nepokolebljivom predanošću svom zanatu.