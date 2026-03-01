Close Menu

"Otišao je moj Banderas…" Grdović objavio fotografije iz bolnice, umro je njegov Mario

Grdović je objavio tužne vijesti

Tužna vijest pogodila je glazbenu scenu. Mladen Grdović oprostio se od svog dugogodišnjeg klavijaturista Marija, od milja zvanog Banderas, s kojim je, kako je napisao, proveo čak 30 godina u grupi Romantic.

“Otišao moj klavijaturista Marijo od milja Banderas… 30 g. zajedno grupa Romantic. Zadnja posjeta u bolnici. Čuvali te svi anđeli, dragi moj Banderas”, poručio je Grdović uz emotikone tuge i molitve.

Iz njegovih riječi jasno je koliko je odnos nadilazio profesionalnu suradnju. Tri desetljeća zajedničkih nastupa, putovanja i koncerata stvorila su prijateljstvo koje je ostavilo dubok trag.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima izrazili sućut obitelji i prisjetili se nastupa na kojima je Marijo ostavio snažan dojam.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
4
Mad
0