Otac u BiH ubio dvogodišnje dijete pa počinio samoubojstvo

U seli Kabernik kod Višegrada na istoku BiH pronađena su beživotna tijela oca i dvogodišnjeg djeteta, a prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je 49-godišnji E. D. iz Goražda usmrtio dijete pa počinio samoubojstvo. Okružno javno tužiteljstvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju tijela, piše Avaz.ba.

Dežurni tužitelj obavio je očevid na mjestu događaja, priopćeno je iz Okružnog javnog tužiteljstva u Istočnom Sarajevu.

"Naloženo je poduzimanje svih istražnih mjera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdilo točno vrijeme i uzrok smrti", navode iz Tužiteljstva.

Oproštajna poruka

Prema neslužbenim informacijama, E. D., koji je bio razveden, prije tragedije poslao je oproštajnu poruku članovima obitelji.

Oni su odmah obavijestili policiju Bosansko-podrinjskog kantona, nakon čega su kontaktirani službenici Policijske uprave Foča.

Policajci su po dolasku u selo Kabernik zatekli beživotna tijela oca i djeteta.

Istraga se nastavlja

Istraga je u tijeku, a tužiteljstvo prikuplja sve relevantne dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja. Obdukcija, koja će biti obavljena u narednim danima, trebala bi dati preciznije odgovore o uzroku i vremenu smrti.

Istražitelji također provjeravaju ranije prijave povezane s obitelji, kao i okolnosti razvoda koje bi mogle biti povezane s motivom zločina koji je duboko potresao javnost u Bosni i Hercegovini, prenosi Index.