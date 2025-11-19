Otac osumnjičenog progovorio u suzama: "Volio je tu djevojku i imali su planove za život, ali nešto se strašno prelomilo..."

Nakon teškog ubojstva Aldine Jahić (32) u Mostaru uslijedile su brojne reakcije javnosti.

Prevladavali su ogorčenje, tuga i ljutnja zbog još jednog femicida koji je, prema mnogima, mogao biti spriječen da je sustav reagirao na vrijeme. Snage da progovori smogao je i otac Anisa Kalajdžića, osumnjičenog za Aldinino ubojstvo.

Nogometna legenda Avdo Kalajdžić govorio je za portal Republika.

"Neopisivo nam je teško"

"Moja obitelj i ja shrvani smo bolom u srcu i duši. Neopisivo nam je teško. Žao nam je nevine i drage djevojke koja je izgubila život. Da mogu vratiti sve, volio bih da se meni dogodilo, a ne toj divnoj djevojci", rekao je Avdo pa dodao:

"Slomljen sam i zbog sudbine svog sina koji je bio dijete za primjer u gradu i šire. Anis je bio jedna dobričina i momak kojeg su svi voljeli. Bio je sportaš, sportski radnik i sudac koji je uzorno radio. Volio je tu djevojku i imali su planove za život, ali nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi i završilo tragično za obje obitelji."

"Bol i tuga su nemjerljivi"

Kazao je da je u ovoj situaciji vrlo teško bilo što reći jer su bol i tuga nemjerljivi.

"Što se dogodilo u njegovoj glavi teško je sada reći, a razlozi su besmisleni jer više nema djevojke, na žalost svih nas. Teško je bilo što reći. Bol i tuga su nemjerljivi. Tragedija i uništene obitelji", istaknuo je.

Avdo Kalajdžić izjavio je u svoje i u ime svoje obitelji najdublju sućut obitelji ubijene djevojke.

"Obitelji Jahić, rodbini i prijateljima moja obitelj i ja izražavamo duboku sućut u ovim teškim trenucima za njih i njihove najmilije. Želim im mir i sabur za dragu Aldinu", zaključio je u suzama.

Rekonstrukcija zločina

Podsjetimo, u nedjelju navečer u Mostaru je ubijena 32-godišnja Aldina Jahić, koju je hicem iz pištolja ubio bivši partner, 33-godišnji Anis Kalajdžić, dugogodišnji nogometni sudac u Prvoj ligi Federacije BiH, prenosi Index.

Brutalno ubojstvo dogodilo se dok je išla na trening. Pokušala je pobjeći s autobusne stanice i sklonila se u toalet obližnjeg ugostiteljskog objekta, odakle je uspjela pozvati policiju. Nažalost, napadač ju je sustigao i usmrtio prije dolaska pomoći.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i uhitila osumnjičenog.

Zatražen istražni zatvor, ubojica tražio da se brani sa slobode

Na sudu u Mostaru jutros je održano ročište Anisu Kalajdžiću (33), osumnjičenom za ubojstvo Aldine Jahić (32). Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije zatražilo je određivanje istražnog zatvora, dok je njegov odvjetnik predložio mjere zabrane, s čime se Kalajdžić složio, piše Avaz.ba.