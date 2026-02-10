Otac Lindsey Vonn: "Ovo je kraj njezine karijere"

Alan Kildow, otac legendarne američke skijašice Lindsey Vonn, izjavio je da se njegova kći više neće vraćati natjecateljskom skijanju te da je njezina karijera završena nakon teškog loma lijeve potkoljenice koji je zadobila u padu tijekom spusta u Cortini d’Ampezzo.

„Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere“, rekao je Kildow u telefonskom razgovoru za Associated Press. „Više neće biti skijaških utrka za Lindsey Vonn, barem dok ja imam išta za reći o tome“, dodao je, istaknuvši i da se neće vraćati ni na Zimske olimpijske igre.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vonn je u nedjelju teško pala tijekom spusta te je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevisu, gdje se i dalje nalazi na liječenju. Uz nju su članovi obitelji – brat i dvije sestre – koji su s njom od trenutka nesreće. Skijašica je kasno u ponedjeljak na Instagramu objavila da je zadobila „kompleksan prijelom tibije koji je trenutačno stabilan, ali će zahtijevati više operacija“.

"Vrlo je snažna osoba"

Kildow nije želio ulaziti u medicinske detalje ozljede, no govorio je o psihičkom stanju svoje kćeri.

„Izuzetno je snažna osoba. Poznaje fizičku bol i razumije okolnosti u kojima se nalazi. Zna se s tim nositi, čak i bolje nego što sam očekivao. U svakom trenutku ima nekoga uz sebe“, rekao je.

Obitelj je pad gledala iz ciljnog prostora.

„Prvo doživiš šok i užas kada vidiš takav pad. Teško je odmah prihvatiti što se dogodilo. No o njoj se iznimno dobro brinu – Američki olimpijski odbor i reprezentacija osigurali su joj vrhunsku liječničku skrb, a i ovdje u Italiji dobiva najbolju moguću pomoć“, dodao je.

Nastupila unatoč ozljedi ligamenta

Vonn je nastupila u Cortini unatoč tome što je devet dana ranije u drugom padu potrgala prednji križni ligament u lijevom koljenu. Njezin otac tvrdi da ta ozljeda nije uzrok nesreće.

„To nema nikakve veze s ozljedom ACL-a. Nikakve. Na dva trening-spusta pokazala je da može skijati na vrlo visokoj razini i dobila je zeleno svjetlo liječnika“, rekao je Kildow, dodajući kako je do pada došlo zbog pomicanja granica idealne linije.

„Ponekad, posebno u spustu, morate malo smanjiti brzinu i ostaviti si više prostora kako se ne biste doveli u rizičnu situaciju.“

Jedna od najvećih u povijesti

Lindsey Vonn se prošle sezone vratila natjecanjima nakon gotovo šest godina pauze i djelomične ugradnje titanijskog implantata u desno koljeno. Ove sezone upisala je dvije pobjede u spustu te se sedam puta popela na postolje u osam utrka Svjetskog kupa koje je završila.

U karijeri je ostvarila ukupno 84 pobjede u Svjetskom kupu, čime je druga najuspješnija skijašica svih vremena, iza Mikaele Shiffrin, koja ima 108 pobjeda.