Otac i sin Vukas u nikad gorim odnosima, a iza kulisa potpuna suprotnost: 'Vrh, svaka vam čast, dečki!'

Dok su u 'Divljim pčelama' otac i sin Vukas trenutačno na 'ratnoj nozi', iza kulisa Ivan Barišić i Alan Blažević u sjajnim su odnosima. Televizijski otac i sin nedavno su s kolegama Matijom Kačanom i Antonijem Scarpom snimili RTL-ovu kampanju povodom Movembera, a gledatelji su oduševljeni!

"Ovo je top, svaka čast, lijepo su dečki ovo prezentirali u svrhu osviještenosti muškaraca o pravovremenom pregledu", pohvalila je jedna od gledateljica kampanju na društvenim mrežama. "Stvarno te drži da pogledaš do kraja. Vrh, svaka vam čast! Odlični ste, super, fenomenalno", nižu se pohvale na društveno korisnu kampanju koja skreće pozornost i otvara dijalog o muškom zdravlju.

"Muško zdravlje nije šala. Razgovaraj. Pregledaj se. Živi duže", poruka je kampanja koju su glumačke zvijezde 'Divljih pčela' snimile s oduševljenjem što mogu dati svoj obol kampanju usmjerenoj na brigu o muškom zdravlju.

I dok među glumcima na setu vladaju sloga i veselje, u Vrilu situacija nikad teža - barem za Nikolu Vukasa, koji se zbog ljubavi prema Cviti odrekao obitelji, ali i luksuza kojeg nosi to prezime. No, to neće ostati tako ako je pitati njegovu tetku Rajku! Rajka u razgovoru s bratom Ivicom otkriva zašto je otišla iz Vrila kao djevojka. Mirjana teško podnosi Nikolin odlazak iz obiteljskog doma, a Ante je tješi.

